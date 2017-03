Bevor die Brandiser Rugby-Herren am 25. März mit einem Turnier in Halle in ihre mittlerweile zehnte Spielzeit im Rahmen der Mitteldeutschen Siebener Meisterschaft starten, war am Sonntag der Nachwuchs bei einem Turnier in der Brandiser Mehrzweckhalle gefordert. Mittlerweile gibt es auch an der Grundschule ein Ganztagsangebot für diesen seltenen Sport.