Brandis/Wolfshain

Die schlechte Fahrbahn mit bröselnden Rändern in der Ortsdurchfahrt Wolfshain (Dorfring, Wolfshainer Straße) soll bald Geschichte sein. Am 13. August soll nach Information aus dem Landratsamt (LRA) der schon länger geplante Ausbau dieses 675 Meter langen Abschnittes der Kreisstraße 8360 starten. Dann haben hier für neun Monate die Straßen- und Tiefbauer das Sagen.

Fahrbahn wird erneuert

Geplant ist, zwischen dem Knoten mit der Albrechtshainer-/Borsdorfer Straße bis zur Parthenbrücke die Fahrbahn auf 540 Meter in einer Breite von 6,50 Meter auszubauen. In diesem Bereich werden außerdem für die Stadt Brandis beidseitig die Gehwege mit einer Breite von je 1,50 Meter erneuert und ein Regenwasserkanal gebaut, der später in Eigentum und Unterhaltungspflicht des Abwasserzweckverbandes (AZV) Parthe übergeht. Zusätzlich erfolgt im Bereich der Wolfshainer Straße zwischen Parthen- und Todgrabenbrücke über 135 Meter eine Deckenerneuerung in der vorhandenen Fahrbahnbreite von 5,80 Meter. Die Gehwege in diesem Abschnitt bleiben unverändert.

Arbeiten in Teilbereichen

Für die Erreichbarkeit der Anliegerstraßen wird die Maßnahme in vier Teilbereiche unterteilt. Die Teilbereiche eins bis drei sollen, beginnend mit dem mittig liegenden Abschnitt eins, bis zum 21. Dezember 2018 fertiggestellt sein, der vierte Abschnitt, Dorfring bis Knoten Borsdorfer-/Albrechtshainer Straße, bis spätestens 30. April 2019. Während der gesamten Bauzeit ist die Ortsdurchfahrt voll gesperrt, zwischen Wolfshain und Beucha wird eine Umleitung über Albrechtshain und Kleinsteinberg ausgeschildert.

1,3 Millionen Investition

Ursprünglich war die Erneuerung der alten Fahrbahn in zwei Bauabschnitten geplant, und der erste Bauabschnitt sollte auch bereits 2017 realisiert werden. „Weil aber der Kanalbau des AZV mit erfolgt, war es sinnvoll und kostengünstiger, eine Ausschreibung über die Gesamtleistung durchzuführen“, erklärt die Pressesprecherin des Landratsamtes, Brigitte Laux. „Anfang 2018 wurde der Fördermittelantrag gestellt, um im Frühjahr ausschreiben zu können. Anfang Mai erhielten wir das OK zum vorfristigen Maßnahmebeginn.“ Ende Juni vergab der Bau- und Vergabeausschuss des Kreistages den Auftrag an die Ostrauer Firma Hoff Straßen- und Tiefbau GmbH. Die hatte mit rund 1,322 Millionen Euro unter vier Bietern das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet.

Landkreis, Brandis und AZV beteiligen sich an Kosten

Der Landkreis ist zwar Auftraggeber für die Gesamtleistung, mit der Stadt Brandis und dem AZV wurden aber Kostenbeteiligungen vereinbart. Demnach übernimmt der Kreis die Kosten für Ausbau beziehungsweise Erneuerung der Fahrbahn und der Straßenentwässerung und beteiligt sich an den Grundstückszufahrten – insgesamt rund 794000 Euro. Für die Erneuerung der Gehwege und – anteilig – der Grundstückszufahrten ist Brandis mit rund 344000 Euro mit von der Partie, wobei der Eigenanteil dank Förderung nur rund 69000 Euro beträgt. Der AZV schließlich muss für den Neubau des Regenwasserkanals, den Rückbau der alten Mischwasserleitung und Neubau der Hausanschlüsse rund 185000 Euro berappen.

Von Ines Alekowa