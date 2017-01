Machern/Gerichshain. Der Schrecken sitzt allen noch in den Gliedern. „Wir können von Glück reden, dass es am vergangenen Mittwoch keine Toten gab.“ Mit diesen Worten machte Gemeinderat Uwe Richter (Freie Wählergemeinschaft) auf die aus seiner Sicht unhaltbare Situation an der Bushaltestelle in der Leipziger Straße in Gerichshain aufmerksam. „Der Schulbus musste am vergangenen Mittwoch auf einer total vereisten Fläche halten“, berichtet der Gerichshainer, der an diesem Tag seinen Enkel zum Bus brachte. „Als der Bus losfuhr, rutschte ein Teil des Hecks auf den Fußweg. Erwachsene konnten beiseite springen. Hätten dort Kinder gestanden, hätte sie der Bus erfasst. Um ein Haar hätte es Tote gegeben.“ In Gerichshain sorgt der Vorfall für heftige Diskussionen. „Jahrelang hat der Bus in der Seitenstraße gehalten und es gab keine Klagen. Im Dezember wurde die Haltestelle plötzlich wieder an die ehemalige B 6, also die Leipziger Straße, verlegt. Diese Entscheidung stellt eine Gefährdung der Kinder dar“, beklagt Richter. Die Ortsdurchfahrt sei gerade morgens stark befahren, weil Brummi-Lenker das Imbissangebot der örtlichen Fleischerei nutzen. Zudem sei die Haltestelle bei Frost total vereist und eine Rutschpartie nahezu vorprogrammiert. „Dort wird kein Winterdienst erledigt, was aber nicht Schuld der beauftragten Firma ist“, meint Richter. „Die Kommune hat nach der Verlegung im Dezember einfach versäumt, die Haltestelle in den Tourenplan aufzunehmen.“ Ohnehin sei es fast unmöglich, den Bereich eisfrei zu halten, behauptet der Gerichshainer. An der Stelle würde sich Wasser sammeln und einen Eispanzer bilden. „Die ersten Eltern fahren ihre Kinder inzwischen mit dem Auto zur Schule, weil sie nichts riskieren wollen“, schildert der Gemeinderat.

Wer die Verlegung der Haltestelle veranlasst hat, darüber gab es im vorgestrigen Verwaltungssausschuss unterschiedliche Aussagen. „Die Regionalbus GmbH sagte mir, die Gemeinde hat die Entscheidung getroffen. Die Busfahrer sind jetzt gezwungen, erst im Gewerbegebiet umzulenken. Die Folge: Der Zeitplan gerät aus den Fugen und die Schüler kommen regelmäßig zu spät zur Schule.“ Meike Gorgas, Sachbearbeiterin im Ordnungsamt, erklärte hingegen: „Die Regionalbus GmbH ist an uns herangetreten mit der Bitte etwas zu ändern.“ In der Leipziger Straße sei das Einsteigen sicherer, weil dort im Gegensatz zur Seitenstraße ein Hochbord existiere, berichtete Gorgas. „Bislang mussten die Busfahrer aufpassen, dass sie den Kindern nicht über die Füße fahren“, schilderte die Rathausmitarbeiterin. Zudem hätten in der Seitenstraße die Eltern meist mitten auf der Straße gestanden und bei der Abfahrt des Busses noch an die Scheiben geklopft, um ihren Nachwuchs zu verabschieden.

„Die Initiative zur Verlegung der Haltestelle ging von der Gemeinde Machern aus“, informierte Thomas Fröhner, Pressesprecher der Regionalbus GmbH, gestern auf Anfrage. Gemeinsam mit Kommune und Polizei sei die Entscheidung getroffen worden, die Haltestelle an der alten B 6 zu reaktivieren. „Sie ist gut ausgebaut, verkehrssicher und verfügt über ein Wartehäuschen.“ Seit die B6 keine Bundesstraße mehr ist, sei der Verkehr auch nicht mehr so stark. Dass Schüler jetzt verspätet zur Schule kommen, sei der Regionalbus nicht bekannt.

Von Simone Prenzel