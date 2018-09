Wurzen

Albrecht Pallas macht sein Versprechen wahr. Als der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion im Mai zur Diskussionsrunde über das Thema Sicherheit nach Wurzen einlud, kündigte er an, wiederzukommen. Diesmal besuchte er einen Tag lang die Muldestadt. Zu den Eckpunkten seiner Stippvisite gehörten Gespräche mit Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD), Vertretern des Vereins Netzwerk für demokratische Kultur (NdK) sowie mit Thomas Graul, Leiter des Kinder- und Jugendzentrums in der Alten Nischwitzer Straße.

Sicherheitsempfinden in der Stadt erhöht

Albrecht Pallas Quelle: SPD

Im Stadthaus erfuhr Pallas von Röglin und Fachbereichsleiter Thomas Boecker, dass Kommunalverwaltungen oft über zu wenig Personal verfügen, um gerade in den Bereichen Sicherheit und Stadtplanung wichtige Schritte zu gehen. So arbeiten derzeit im Ordnungsamt der Stadt lediglich zwei Mitarbeiter im Außendienst. Für ein höheres Sicherheitsgefühl auf der Straße sorgen allerdings seit 1. Mai fünf Beamte mehr im Wurzener Polizeistandort, lobte Röglin. Pallas zufolge sei es der SPD wichtig gewesen, dass endlich wieder mehr Ordnungshüter in Sachsen eingestellt und vorrangig zur Stärkung der Präsenz in der Fläche eingesetzt werden. „In der Koalition haben wir beschlossen, dass es 1000 zusätzliche Polizisten geben wird. Um das zu erreichen, werden seit diesem Jahr 700 Nachwuchsbeamte jährlich ausgebildet.“ Zur Sprache kam außerdem eine mögliche Videoüberwachung für den Bahnhofsvorplatz. Wie berichtet, will das Stadthaus jenes Vorhaben noch prüfen, informierte sich aber schon über das Pilotprojekt in Chemnitz.

Wurzen profitiert von Nähe zu Leipzig

Alles in allem, so Röglin, schaue er für Wurzen positiv in die Zukunft. Demnach profitiere die Kommune von der Nähe zu Leipzig und weise dank der Wirtschaftskraft eine Arbeitslosenquote von aktuell 4,6 Prozent auf. Mittlerweile würden sogar die Preise für Wohnraum steigen. „Der Oberbürgermeister hat verdeutlicht, dass kleinere Städte wie Wurzen andere Förderinstrumente bei der Wohnbauförderung benötigen als größere“, sagte Pallas im Nachgang.

Besuche beim NdK und im Jugendhaus

Um die Stärkung der Zivilgesellschaft ging es beim Treffen mit dem NdK. Aus Sicht des Sozialdemokraten leiste die Gemeinschaft eine „wichtige Arbeit für den interkulturellen Austausch und für die Demokratiebildung im Wurzener Land“. Schon deshalb müsse die Staatsregierung jenes Engagement dauerhaft und kontinuierlich unterstützen.

Die letzte Etappe seiner Exkursion führte Pallas ins Jugendzentrum. Hier gab Leiter Graul einen kurzen Überblick des Angebots und wünschte sich zugleich mehr Hilfe durch den Freistaat und die Stadtverwaltung beim Erhalt beziehungsweise der Weiterentwicklung des Außengeländes. „Viele offene Freizeittreffs benötigen dringend eine weitere pädagogische Fachkraft“, sagte Graul. Pallas versprach, die Anregungen mit nach Dresden zu nehmen.

Von Kai-Uwe Brandt