Leipzig. Am Sonntagmorgen haben Unbekannte mit schwarzer Farbe eine SS-Rune und ein Hakenkreuz auf zwei Baustümpfe im Schlossparkt in der Bahnhofstraße in Brandis im Landkreis Leipzig gemalt. Die Polizei konnte noch weitere undefinierbare Symbole im Schlosspark feststellen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma in der Köhlerstraße 3 oder telefonisch unter (03437) 70 89 25 100 zu melden.

