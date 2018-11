Wurzen

Zum Buß- und Bettag am 21. November wird es im Wurzener Dom St. Marien ein besonders klangschönes und klanggewaltiges Konzert geben. Dafür sorgt eine spektakuläre, höchst seltene Kombination: Sinfonisches Blasorchester trifft auf große Orgel – zwei Giganten, die sich einen Klangraum teilen.

„Winds & Pipes“ heißt treffend das Programm, das die Sächsische Bläserphilharmonie unter Leitung von Chefdirigent Thomas Clamor und der Leipziger Universitätsorganist Daniel Beilschmidt ab 17 Uhr gestalten. Ein Titel, den übrigens auch die gemeinsam eingespielte und hochgelobte CD trägt. Die Bläser aus Bad Lausick erfreuen und überraschen immer wieder mit ausgefallenen Programmen.

Sächsische Bläserphilharmonie einziges Orchester in Bläserbesetzung

Deutschlandweit ist die Sächsische Bläserphilharmonie das einzige Kulturorchester in ausschließlicher Bläserbesetzung. 2017 wurde das Ensemble in das Förderprogramm „Exzellente Orchesterlandschaft Deutschlands“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, aufgenommen.

Das Konzert entführt das Publikum in die Welt der großen Räume und sphärischen Klänge und zwar mit Werken von der Renaissance bis zur Moderne. Sie alle haben ihre Wurzeln in der Kirchenmusik.

Karten für das Konzert kosten zwölf Euro

Karten im Vorverkauf zu zwölf Euro sowie acht Euro (Seitenschiff) sind erhältlich in der LVZ-Geschäftsstelle Wurzen, Badergraben 2 c, Telefon 03425/90 29 43, in der Tourist-Information Wurzen, Markt 5, Telefon 03425/85 60-400, sowie in der Wenceslai-Buchhandlung, Wenceslaigasse 13, Telefon 03425/92 57 01.

Von Kai-Uwe Brandt