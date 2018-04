Trebsen

„Wir lösen ein Stück des kulturellen Erbes unseres Freistaats auf“, bedauert Uwe Bielefeld. Der Vorsitzende des Fördervereins Rittergut Trebsen schenkt den Worten aus dem Innenministerium in Dresden keinen Glauben mehr. Wie oft wurde ihm beteuert, die vom Verein betriebenen Sammlungen historischer Handwerkskunst seien wertvoll. Doch gerettet hat das diese bislang nicht. Auch nach den Signalen, zumindest Teile des Lagers in die Wermsdorfer Hubertusburg auszulagern, ruht dazu still der See. Nachdem der 63-Jährige im vergangenen Jahr begonnen hatte, den Bestand des Bergelagers zu veräußern, sieht er sich gezwungen, ab heute auch das Sächsische Bauteilearchiv unters Volk zu bringen, denn die Immobilie, in der sich das Arsenal befindet, muss er aus finanziellen Gründen verlassen.

Beide Sammlungen „dokumentieren historische Handwerkstechniken und die Entwicklungsstufen von regionaltypischen Bauteilformen“, urteilte im Oktober der damalige Innenminister Markus Ulbig (CDU). Eine vollständige Übernahme durch den Freistaat komme zwar nicht in Frage, aber wenigstens jene Teile, die bei Gebäudeabrissen in der Folge denkmalschutzrechtlicher Auflagen vom Rittergutsverein geborgen und eingelagert wurden, müssten geschützt und gepflegt werden. Das sei ein gesetzlicher Auftrag an die öffentliche Denkmalpflege.

Sachsen in der Verantwortung

Im Dezember vergangenen Jahres lehnte der Sächsische Landtag zwar einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab, den Fundus von Bergelager und Bauteilearchiv auf Staatskosten zu sichern. Einen Monat später verbreitete sein Innenausschuss jedoch Hoffnung zumindest fürs Archiv. Das Innenministerium wolle den Verein unterstützen, hieß es aus der Pressestelle. Es sei auf die Liegenschaftsverwaltung des Freistaats zugegangen, ob sich eine andere Immobilie zu für den Verein vertretbaren Konditionen anbietet. Denkbar sei unter anderem Schloss Hubertusburg in Wermsdorf.

„Zwischenzeitlich wurde das Landesamt für Denkmalpflege beauftragt, den aktuellen Bestand des Bauteilarchivs (nicht des Bergelagers!) in Trebsen in einer Weise zu sichten, die einen Rückschluss darauf zulässt, wie weit das öffentliche Interesse an einer Bestandserhaltung geht, worauf das öffentliche Interesse im Einzelnen gerichtet ist und wie die baulichen Anforderungen an eine weitere Verwahrung und Präsentation sein müssten“, teilt diese Woche Alexander Bertram aus der Pressestelle des Innenministeriums mit. „Auf dieser Grundlage soll dann, soweit dies zu begründen ist, gegenüber der staatlichen Liegenschaftsverwaltung eine Bedarfsanmeldung erfolgen.“ Ein Termin für den Abschluss dieser Vorarbeit, die einigen Aufwand verursache, sei durch das zum Innenministerium gehörende Landesamt für Denkmalpflege noch nicht festgelegt worden.

Bielefeld: Nichts passiert

Uwe Bielefeld zeigt sich fassungslos. „Passiert ist überhaupt noch nichts“, kritisiert er. „Weder von der Landesregierung noch von untergeordneten Stellen suchte jemand den Kontakt zu uns oder teilte uns mit, wie mit dem Bauteilearchiv umgegangen werden soll – das Bergelager interessiert in Dresden sowieso keinen mehr, das ist unsere Privatangelegenheit. Drei Monate verstrichen, ohne dass jemand vor Ort den Bestand ansah. Ich fühle mich vom Freistaat verarscht.“

Heute im Bergelager Trebsen von 10 bis 18 Uhr Ausverkauf. Traurig. Aber gut nachgefragt. Gepostet von Ingrid Heineck am Samstag, 18. März 2017

Auf irgendwelche Lösungen in ferner Zukunft will und kann er nicht mehr warten. „Das Bauordnungsamt Grimma sitzt mir im Nacken“, nennt er einen Grund. Die Sammlungen lagern in der ehemaligen Trebsener Papierfabrik, die 2002 und 2013 bei Hochwassern der Mulde stark beschädigt worden ist. „Der Eigentümer aus Delitzsch müsste für eine Weiternutzung stark investieren, vor allem in den Brandschutz“, erläutert Bielefeld. „Eigentlich dürften wir hier gar nicht mehr drin sein.“

Zwang zum Verkauf

Bis Ende 2017 wollte er das marode Gebäude verlassen haben. Doch durch die Sonderverkäufe gingen nicht einmal zehn Prozent vom Fundus des Bergelagers raus – alte Türen, Fenster, Treppengeländer und vieles mehr stehen noch massenweise in den Hallen. Eine letzte Frist setzt sich der Vereinsvorsitzende bis zum Herbst. „Solange sich noch private Interessenten finden, haben wir mehr vom Verkauf, als wenn wir zum Schluss fast zum Nulltarif Antik- und Baustoffhändlern die Reste anbieten, die sie weiterverwerten oder entsorgen“, kalkuliert er.

Wahrscheinlich wird sein Verein am Ende noch vieles selbst auf die Halde bringen müssen. Ausgaben, die er einkalkulieren muss, genauso wie jeden Monat Miete und Betriebskosten für das Fabrikgelände zu zahlen sind. Alles in allem ein Mix, den Bielefeld so schnell wie möglich hinter sich bringen will, zumal sein Verein längst die Weiterbildung von Handwerkern im denkmalpflegerischen Bereich beendet hat und sich jetzt – kooperierend mit dem Geopark Porphyrland – auf Kultur und Beherbergung im Rittergut Trebsen konzentriert.

Von Politik enttäuscht

Hat er bislang die Auflösung des Bergelagers betrieben, schmerzt Bielefeld jetzt besonders, auch an die Substanz des Sächsischen Bauteilearchivs zu gehen. „Zum Verkauf steht beispielsweise unsere Stuck-Abgusssammlung, also Kopien von Formen in Abrisshäusern, die wir mit viel Aufwand hergestellt haben und die sich jetzt als dekorativer Raumschmuck verwenden lassen. Interessant könnten sie auch für Firmen sein, die in der Denkmalpflege Muster suchen“, erläutert er.

Dieses Archiv, das der Verein ab 2004 zusammentrug, stellt für ihn ein Stück weit die Identität des Bauhandwerks in Sachsen dar. „Dass die Grünen Druck machten, um es zu erhalten, fand ich gut“, betont Bielefeld und fügt resigniert an: „Aber ich bin von den politischen Entscheidungsträgern enttäuscht.“ Ministeriumssprecher Bertram verweist indessen darauf, dass der Verein für seine kulturelle Arbeit Geld des Freistaats erhält.

Lösung kaum noch vorstellbar

Eine Verlegung des Bauteilearchivs hält Bielefeld kaum noch für machbar. „Eigentlich ist das für mich ein abgeschlossenes Kapitel“, sagt er und gibt zu bedenken: „Ob nun das Schloss Hubertusburg oder eine andere Immobilie, überall würde es jahrelanger Planungen und Umbauten bedürfen, um die Exponate museumsähnlich zu präsentieren. Ich muss die alte Papierfabrik aber jetzt verlassen, um weiteren Schaden von unserem Verein zu nehmen.“

Denkbar sei für ihn allenfalls eine schnelle Zwischenlösung, also die Zurverfügungstellung von 3000 bis 5000 Quadratmetern Hallenfläche, in der die Sammlungen eingelagert werden könnten. „Der Idealfall wäre, wenn Sachsen ein zentrales Depot für bauliche Kulturgüter schafft, in dem unser Archiv einen Teil von mehreren bilden würde“, sagt Uwe Bielefeld.

Doch das zeichnet sich nicht ab. Die Pressestelle des Innenministeriums verweist auf die Worte des damaligen Ministers Ulbig, der vergangenes Jahr zwar einräumte, dass es Überlegungen gebe, ein Depot für bauliche Denkmale zu schaffen, in das auch Bestände aus Trebsen überführt werden könnten. Doch er stellte zugleich klar: Eine vollständige Übernahme des Inventars sei nicht vorgesehen, „da ein Landesinteresse am Erwerb aller eingelagerten Denkmalfragmente oder an einer Trägerschaft über die Sammlung nicht hergeleitet werden kann.“

Grüne fordern schnelle Hilfe

Für Wolfram Günther, Sprecher der Fraktion für Denkmalschutz der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag, stellt es für den Freistaat einen Offenbarungseid dar, wenn jetzt auch das Bauteilearchiv zugrunde geht. „Nicht zuletzt habe ich hier haushaltspolitische Bedenken, denn da floss öffentliches Geld rein“, mahnt er. Aus seiner Perspektive wurde im Januar verbindlich festgelegt, dass der Freistaat die Bestände sichtet. „Ich kann nicht verstehen, dass niemand mit Bielefeld kommunziert und ihm sagt, wann es wie weitergeht“, zeigt er sich irritiert. Stattdessen beschäftige sich die Bürokratie mit sich selbst. „Jetzt müssen sich alle beteiligten Ministerien und Ämter an einen Tisch setzen und eine Lösung finden. Wenn es nicht anders geht, soll der Bestand sofort nach Wermsdorf ins Schloss gebracht werden, aber nicht als Zwischen-, sondern als endgültige Lösung. Dann wird er eben dort gesichtet“, fordert Günther. „Wenn man aber alles so weiterlaufen lässt wie bisher, wird es kein gutes Ende nehmen.“

Sonderverkauf historischer Baustoffe am Sonnabend, 10 bis 16 Uhr, Bergelager Trebsen, Fabrikstraße 5

Von Frank Pfeifer