Der Kreis investiert in die Erneuerung mehrerer Fahrbahnen. So stehen Bauarbeiten an der Kreisstraße zwischen Steinbach und Kitzscher sowie der Ausbau der Wolfshainer Ortsdurchfahrt bevor. Größer Posten sind aktuell 2,9 Millionen Euro, die für die Entschlammung der Eschefelder Teiche fließen.