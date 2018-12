Bennewitz

Am zweiten Adventswochenende lädt der Bennewitzer Weihnachtsmarkt zum Bummeln ein. Die Veranstaltung am 7. und 8. Dezember, jeweils 15 bis 22 Uhr, findet diesmal auf dem Parkplatz an der Rustikalfleischerei Keymer statt. Der sonst vorm Jugendhaus genutzte Dorfplatz gegenüber ist in diesem Jahr durch die Außenanlagen der Kita Deuben belegt, die hier ihr zeitweiliges Domizil hat.

Viele Märkte rund um Bennewitz

Natürlich gibt es ein weihnachtliches Markttreiben mit ebensolchen Angeboten wie Kerzen, Deko, Kräppelchen, Schokofrüchten, Herzhaftem und Glühwein. An Tombola und Glücksrad kann man Fortuna auf die Probe stellen, und die jüngsten Besucher werden bei Basteln und Reiten ihren Spaß haben.

Theater im Feuerwehrgerätehaus

Für die kulturelle Umrahmung sorgen große und kleine heimische Hobbykünstler. Den Auftakt am Freitag, 17.30 Uhr, gestaltet die Grundschule Bennewitz mit einem Weihnachtstheater im Feuerwehrgerätehaus. „Die Weihnachtsfrau macht Urlaub“ heißt das Stück. Am Sonnabend ist 15.30 Uhr der Kinderchor der Kita Deuben zu erleben, 17 Uhr ein Platzkonzert mit den Wurzener Spielleuten, und ab 19 Uhr erklingen Saxophon und Gitarre.

Natürlich fehlt auch der Weihnachtsmann nicht. Am Sonnabend, 16 Uhr beginnt seine Sprechstunde am Schlitten, hier ist die Abgabe besonders wertvoller Wunschzettel möglich. Um 18 Uhr startet dann ein Lampionumzug gemeinsam mit dem bärtigen Alten.

Von LVZ