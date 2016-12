Muldental. Lange schon sehnt sich Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger danach, den ganzen Landkreis einzugemeinden. In seinem Bestreben, flächenmäßig größte Stadt in Sachsen zu werden, muss er jetzt aber einen mächtigen Dämpfer hinnehmen. Das kleine Brandis schickt sich an, ihm Konkurrenz zu machen.

Dort hat Arno Jesse den Hut auf und will als erstes Naunhof schlucken. „Die Nachbarn versinken im Chaos, sind mittlerweile unregierbar geworden; nur wir können sie retten“, sagte er exklusiv der LVZ. Mit seinem Amtskollegen Volker Zocher, ein passionierter Gitarrist, habe er schon einen Deal vereinbart. „Wenn er mitmacht, schicke ich ihn vorzeitig in die Rockerrente“, so Jesse. „Er wird dann ohnehin nicht mehr gebraucht. Denn eins ist klar, am Ende will ich der Bürgermeister sein.“

In Naunhof sperrt sich zwar noch die Parlamentsmehrheit, Zocher hat auch in diesem Punkt nur die Linke und einen Einzelkämpfer an seiner Seite. Doch das Stadtoberhaupt gibt sich gelassen. „Einen Gegner im Rat bin ich dieses Jahr schon losgeworden. Nun müssen nur noch zehn andere Abgeordnete das Handtuch werfen, dann entscheide ich endlich allein, was passiert. So wie es sich gehört“, erklärte Zocher. Und wenn Naunhof nach Brandis geht, müssen Parthenstein und Belgershain mit – die beiden Knechte in der Verwaltungsgemeinschaft.

Jesse hat inzwischen einen Arbeitskreis gebildet, der sich der Eingemeindung von Naunhof und weiterer Kommunen annehmen soll. „Wir wollen doch unser Parlament mit solchen innovativen Fragen nicht überfordern“, hielt er fest. „Wenn wir dann Ergebnisse vorliegen haben, machen wir sie sofort transparent und lassen sie von unserem Stadtrat abnicken.“

Aus informierten Kreisen wurde bekannt, dass auch Gespräche mit Borsdorf laufen. Dort ist die Eingemeindung im Grunde nur der Martin-Family schmackhaft zu machen. Sagt der Clan Ja und darf er im Gegenzug einen neuen Kindergarten bauen, sollten alle Hürden genommen sein.

Wäre als nächstes Machern dran. Nicht ganz so einfach, denn Bürgermeisterin Doreen Lieder muss erst einmal im Amt angetroffen werden. Sie eilt von einer Feier zur nächsten, kommt gewissenhaft der Pflicht nach, lange Dienstreisen ins Ausland zu unternehmen. Da bleibt zu Hause kaum Zeit für Verhandlungen. Jesse hofft, mit seinem Charme bei der Amtskollegin zu punkten. Zwei, drei Flaschen Rotwein, da muss sich doch was bewegen lassen!

Ganz anders ging der Brandiser Stadtchef bei Bennewitz ran. „Zack zack, Ihr gehört jetzt uns!“, hat er Bernd Laqua schriftlich per Postillion mitgeteilt, denn der Ex-Oberst und jetzige Bürgermeister hört nur auf Befehle. In der Tat wurde er damit auf Linie gebracht. „Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“, ließ der Linke seinen Gemeinderat wissen. Die Eingemeindung nach Brandis kommt.

Und damit hat sich die Sache auch für den Rest des Wurzener Landes erledigt. „Ich führ’ hier das Kommando“, versicherte Laqua. „Mit Uwe Weigelt aus dem Lossatal und Thomas Pöge von Thallwitz habe ich Jörg Röglin voll im Griff, der Wurzener Bürgermeister hat da nichts mehr zu melden.“ Laqua hält es für unumgänglich, alle vier Kommunen Brandis zuzuführen, denn strategisch braucht die Großstadt die Hohburger Schweiz als militärische Bastion gegen Nordsachsen mit seinen Schildbürgern.

Trebsen ist ein armes Nest, kann sich mit Stefan Müller noch nicht mal mehr einen hauptamtlichen Bürgermeister leisten. Nach Grimma will die Stadt auf keinen Fall, also drängt sich die Option Brandis geradezu auf.

Auch Colditz wehrt sich vehement gegen die Eingemeindung nach Grimma und sieht deshalb durchaus Chancen unter dem Brandiser Dach. „Dann hätten wir endlich einen Autobahnanschluss“, jubelte Bürgermeister Matthias Schmiedel. „Und es gäbe in der Großstadt sogar mehrere Stationen der Leipziger S-Bahn. Darauf kann Berger in Grimma mit seiner Bimmel, die immer am falschen Bahnsteig hält, noch lange warten.“ Für Schmiedel wäre es ein Genuss, seinem Amtskollegen einen reinzudrehen, ärgert der ihn doch so sehr mit dem Schulneubau in Böhlen.

Einziges Problem: Colditz wäre als Enklave von Groß-Brandis abgehängt. Es sei denn, Bad Lausick und Otterwisch ziehen mit. Die Kurstadt würde gut ins Gefüge passen, hätte damit das neue Gebilde doch sogar ein Spaßbad. Nun müsste Bürgermeister Michael Hultsch nur noch einen Plan haben, wie’s vorwärts geht, denn den vermisst die CDU seit langem im Allgemeinen.

Bei den Buchstaben CDU steigt Michael Kauerauf aus Otterwisch die Zornesröte ins Gesicht. „Wenn die für eine Eingemeindung nach Brandis sind, bin ich auf alle Fälle dagegen“, positionierte er sich. In dieser Ecke wird also noch einiges Verhandlungsgeschick vonnöten sein.

Genau dort wittert Grimmas Berger seine Chance. „Otterwisch muss ich haben, dann gehört mir über kurz oder lang das ganze südliche Muldental“, erklärte er. Seine Stoßrichtung ist und bleibt Borna. Fällt die Kreisstadt, darf sich Berger am Ende die Krone im Landkreis aufsetzen. Doch wer will wirklich einen König?

Von Inno Vativ