Leipzig. Eine nächtliche Schlägerei in der Flüchtlingsunterkunft in Borsdorf (Landkreis Leipzig) hat dort in der Nacht zum Dienstag zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie ein Behördensprecher sagte, wurden die Beamten gegen 4 Uhr auf das Gelände an der Leipziger Straße gerufen, weil dort eine Gruppe von bis zu sechs Personen aneinander geraten war.

Einer der Männer soll bei dem eskalierten Streit mit einem Feuerlöscher verletzt worden sein. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzungen ist bisher nichts bekannt.

Von mpu