Grimma

In der Nacht zum Montag ist es in Großbardau bei Grimma zu einer Schlägerei gekommen, bei der eine männliche Person so schwer verletzt wurde, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein zweiter Mann, so wurde vom Polizeilagezentrum in Leipzig am Montagmorgen auf LVZ-Anfrage bestätigt, wurde leicht verletzt und ambulant behandelt.

Polizei hält sich aus ermittlungstaktischen Gründen zurück

Zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung nahe dem El-Ritmo Pub, so wie zum Alter der geschädigten und zur Anzahl der tatbeteiligten Personen wollte sich das Lagezentrum aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht äußern. Nur so viel wurde bekannt, dass es dem eingelieferten Mann nicht gut gehe und er intensivmedizinisch betreut werde. Am abgesperrten Tatort haben Ermittler vor Ort Glassplitter entdeckt, was aber noch kein Hinweis auf eine mögliche Tatwaffen sei.

Für die Spurensicherung wurde der Tatort weiträumig gesperrt, was Auswirkungen auf den Berufsverkehr hatte. Insbesondere galt das Dreieck Großbardauer Hauptstraße (S 11), Parthestraße und Abzweig zur Parthestraße in Richtung Ortsmitte, wo sich eine Bushaltestelle befindet, als Sperrgebiet. Beamte der Polizei kanalisierten potenzielle Fahrgäste, um diese an einem vorübergehend vorverlegten Haltepunkt einsteigen zu lassen.

Von Frank Schmidt