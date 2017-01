Trebsen. Wenn die Aussteller zur Whiskymesse heute und morgen 800 verschiedene Marken präsentieren, strömen ab 11 Uhr einmal mehr rund 1000 Besucher auf Schloss Trebsen. Mit dem Gläschen in der Hand werden sie abwechselnd edle Tropfen und prachtvolle Gewölbe genießen. Indes können nur die wenigsten erahnen, wie viele Tropfen Schweiß der Hausherr in nunmehr acht Jahren vergossen hat.

Jochen Rockstroh (56) ist zumindest froh, dass kein Blut geflossen ist. „Beim letzten großen Sturm stürzte am Ostflügel die Spitze des Nordgiebels auf den Vorbau. Wegen des Schuttberges kam ich den Wirtschaftseingang nicht mehr raus.“ Inzwischen kann der Nerchauer, der das Schloss auf 99 Jahre gepachtet hat, schon wieder lachen. In Anspielung auf den Abgang von fünf Zinnen scherzt er: „Dem Schlossherrn sind fünf Zacken aus der Krone gebrochen.“

Der deutschlandweit agierende Marktgastronom mit Restaurant, Brauerei und demnächst biozertifiziertem Garten, der ihm nicht nur die Zutaten für seinen ganz privaten Apfelkuchen sichert, steckt beinahe jeden verdienten Euro in seine „große Sparbüchse“, das Schloss. Zum Glück reguliert Versicherer LVM den eigentlichen Schaden am Giebel. Rockstroh nutzte jedoch das einmal aufgestellte Gerüst, um auch die restlichen Zinnen zu stabilisieren – aus eigener Tasche, versteht sich.

Überhaupt ist er nur am Bauen. Im historischen Torwächterhaus stattete er zwei Etagen mit Schlafzimmern, Küche und Bad aus. Hier können ab sofort Hochzeitsgesellschaften ihr müdes Haupt betten. An seinem Traum vom eigenen Hotel mit 30 Zimmern und Festsaal hält er hartnäckig fest. Auch, wenn es schwer fällt: „Der Brandschutz sieht zwei Rettungswege vor. Weil die 300 Jahre alte Rittersaal-Treppe mit 30 ausgetretenen Stufen keinen Absatz hat, zählt sie nicht. Also mussten wir an der Fassade einen riesigen Stahlkoloss als Treppe bringen. Nun bauen wir im Innern noch eine Betontreppe. Dafür war ein Durchbruch vom Erdgeschoss bis unters Dach nötig.“

Marika Haupt, Bauamtsleiterin der Stadt Trebsen, die im Grundbuch weiter als Eigentümerin eingetragen ist, lobt den privaten Einsatz des Schlossherrn: „Er schafft Übermenschliches! Und bereichert so das gesellige Leben. Ob Ritterturnier, Rock’n’Roll oder Highlandgames – bei diversen überregionalen Höhepunkten ist er guter Gastgeber.“ Die Stadtväter unterstützten ihn nach Kräften, so Haupt: „Derzeit wird die Schlossmauer mit Geldern aus dem Hochwasserfonds stabilisiert. 20 Prozent der benötigten 460 000 Euro übernimmt die Kommune, den Rest die Sächsische Aufbaubank“, so Haupt.

Rockstroh weiß nicht, ob er sein Hotel noch vor der „Rente“ erleben wird. Er müsse fast 100 werden, um die Früchte seiner Arbeit zu ernten. Insofern sei das Wort „Lebenswerk“ eher unzutreffend. Trotzdem investiert er artig in Notleuchten, die auch – so die Vorschrift – acht Stunden nach einem Stromausfall noch funktionieren. Nein, er bereue nicht, sich das Schloss ans Bein gebunden zu haben. „Du musst ein positiv Verrückter sein. Ich arbeite hart, um den Lohn für meine knapp zwei Dutzend Angestellten zu erwirtschaften. Das Muldental ist meine Heimat. Hier setze ich mir ein Denkmal oder eben nicht.“ Veranstaltungen wie Gartenfest, Weihnachtsmarkt und wie an diesem Wochenende die Whiskymesse sollten möglichst Gewinn bringen, um weiter bauen zu können. „Deshalb gibt es am 22. Januar auch eine Hochzeitsmesse. Ich tanze auf so vielen Hochzeiten, da kommt es auf eine mehr auch nicht an“, witzelt der Schlossherr.

Von Haig Latchinian