Wurzen

Richtfunk statt Glasfaser: Hiervon profitiert seit kurzem die Pestalozzi-Oberschule dank zweier Sponsoren. Fürs schnelle Internet sorgten nämlich die World Resources Company GmbH (WRC) in Wurzen sowie die Drahtlos-DSL GmbH Mittelsachsen aus Grimma – und zwar gänzlich kostenfrei für die Wurzener Bildungsstätte.

WRC pflegt engen Kontakt zur Schule

Bereits seit einiger Zeit pflegen WRC und die Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land (SiW) engen Kontakt zur Oberschule, erläuterte Geschäftsführer und SiW-Vorstandsvorsitzender Eberhard Lüderitz den Hintergrund der Aktion. Als er unlängst wegen Nachwuchsgewinnung die Einrichtung in der August-Bebel-Straße besuchte, schilderte ihm Schulleiter Steffen Rößler die lahme Internetanbindung vor Ort. „Auch wir hatten vor gut sieben Jahren das Problem.“ Doch seither sorgt eine Richtfunkantenne auf dem 96 Meter hohen Werksschornstein des US-amerikanischen Tochterunternehmens für den schnellen Kontakt nach Übersee. Lüderitz wusste folglich Rat und riet Rößler daher, einmal auf den Dachboden seiner Schule zu klettern. „Wenn Sie von dort oben unseren Schornstein sehen, lässt sich etwas machen.“ Gesagt, getan!

Richtfunk als Alternative zum Kabel

Nach dem Rückruf Rößlers dauerte es keine vier Wochen, um für die Pestalozzi-Oberschule einen 100 Mbit-Internetanschluss bereitzustellen. Das notwendige Equipment installierte die Drahtlos-DSL GmbH. „Dabei fungiert der Schornstein von WRC als Umlenker, die Schnittstelle befindet sich im Computerkabinett in der zweiten Etage“, erklärte Geschäftsführer Carsten Weigel. Mittlerweile, so Weigel, sei die Firma schon fünf, sechs Jahre in Wurzen tätig und werde sich mit WRC die Kosten teilen. Aus Sicht des Fachmannes biete der Richtfunk eine keineswegs zu unterschätzende Alternative zum Kabel. Zumal es bei der Breitbandversorgung insbesondere im ländlichen Raum noch immer viel zu viele weiße Flecken gibt.

Wurzens Oberbürgermeister lobt Sponsoringaktion

„Als Schulträger freuen wir uns natürlich sehr, dass mit Hilfe von WRC und der Drahtlos-DSL die Pestalozzi-Oberschule jetzt über bessere Voraussetzungen verfügt“, lobte Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) den Einsatz. Eigentlich sei schon seit 2017 geplant gewesen, die Bildungsstätte mit einer WLAN-Verkabelung auszurüsten, doch der Weg ins digitale Zeitalter ziehe sich in die Länge. Insofern sei das Angebot aus der privaten Wirtschaft herzlich willkommen – „und es geht, wie wir an diesem Beispiel sehen, schneller als die Bürokratie“. Wohl auch deshalb fragte Röglin im Verlaufe des Gespräches mit den beiden Sponsoren, ob für das Gymnasium eine solche praktikable Zwischenlösung ebenso möglich sei. Weigel bejahte.

Auf dem Dach des Schulgebäudes wurde eine Antenne installiert, da von dort aus der Schornstein der WRC GmbH Wurzen zu sehen ist. Quelle: Brandt, Kai-Uwe

Konzept zur Digitalisierung schneller umsetzbar

„Mein persönlicher Dank für die pragmatische Unterstützung gilt vor allem Herrn Lüderitz“, sagte Schulleiter Rößler zum Schluss des Vororttermins, der mit dem Blick ins Computerkabinett endete. „Nunmehr sind wir in der Lage, das vor zwei Jahren erstellte Konzept zur Digitalisierung schneller umzusetzen.“ Und Röglin fügte noch an: „Wir sollten nicht vergessen, für wen wir das machen. Nämlich für die Lehrer, damit sie den Schülern das notwendige Wissen vermitteln können, welches sie später in ihrer Ausbildung und im Beruf benötigen.“

Von Kai-Uwe Brandt