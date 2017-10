Schüler aus Wurzen und Grimma erleben Weltmeister Jan Benzien

Wurzen. Über 300 Schüler aus der Grundschule „An der Sternwarte“ Wurzen, der Ostwald-Grundschule in Grimma und der Grundschule Kohren-Sahlis beteiligten sich an einem Schulsportfest, der am Dienstag in der Stadtsporthalle Wurzen stattfand. An sieben sportiven Stationen ging es um Schnelligkeit, Ausdauer, Reaktion und Wissen, Letzteres bei einem Olympia-Quiz.

Mit Jan Benzien, dem Europa- und Weltmeister im Kanu-Slalom, hatten die Kids einen Topathleten zu Besuch, der hier und da Tipps für die richtige Motivation parat hatte. „Wichtig ist wohl der Spaß am Sport, der wiederum die Persönlichkeitsentwicklung fördert“, gab der 35-Jährige Wassersportler den Mädchen und Jungen mit auf den Weg. Als Projektpartner für Prävention und Gesundheitsförderung organisiert der Verein „Symbioum“ gemeinsam mit der Deutschen Olympischen Akademie deutschlandweit dieses fächerübergreifende Bewegungs- und Lernprogramm unter dem Motto „Olympia ruft - Mach mit“. Ziel sei die Wertvermittlung sowie ein respektvolles und faires Miteinander, sowohl im sportlichen Kräftemessen als auch im Alltag. Genau diesem olympischen Gedanken folgten alle Teilnehmer des Schulsportfestes. „Weil Sport bei uns eine ganz große Rolle spielt. Nicht umsonst haben wir das Zertifikat bewegte Schule“, erklärte Kathrin Eisermann aus Grimma und listete all die regionalen und überregionalen Erfolge auf, die ihre Schüler dank vieler sportlichen Ganztagsangebote schon erzielt haben.

Von Frank Schmidt