Wurzen

Unter dem Motto „Wir für unsere Schule! Kampf gegen Versagen der Politik“ werden Schüler, Lehrer und Eltern am 1. November für die Sicherheit Aller der Pestalozzi-Oberschule Wurzen demonstrieren. Der geplante Bau eines Aldi-Marktes am Clara-Zetkin-Platz setze sowohl die Sicherheit aller Schüler und Lehrer, als auch die momentan idealen Unterrichtsbedingungen aufs Spiel, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung. „Versagen der Kommunalpolitik und der Kommunikation der Stadt Wurzen nehmen der Schule nicht nur den eigenen Sportplatz, sondern bringen weitaus mehr Probleme mit sich“, so Stefan Löwe namens der Initiatoren. Daher werde die Pestalozzi-Oberschule Wurzen demonstrieren. Geplanter Start ist 15.30 Uhr auf dem Marktplatz Wurzen, verbunden mit einem Fußmarsch zur in der August-Bebel-Straße gelegenen Bildungsstätte.

Treffen mit OBM

Ein geplantes Treffen ab 17 Uhr zwischen Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD), den Bauverantwortlichen und der Schule nutzen die Betroffenen außerdem, um ihren Protest gegen das Bauvorhaben vorzubringen.

Die einzige Oberschule in Wurzen hat momentan noch steigende Schülerzahlen – mit Wohlfühlvermögen, Sport, Spiel, Ruhe und Hofpausen. Das Bauprojekt eines Aldi-Markts und einer Bushaltestelle setze nun alles aufs Spiel, heißt es weiter. Schüler müssen, weil die eigene Sportanlage mit dem Vorhaben verschwindet, für den Sportunterricht einen gefährlichen Weg bis zu einem anderen Sportplatz aufnehmen (der erstmal noch gebaut werden muss); Die zukünftige Bushaltestelle verspreche zudem einen akuten Lärmpegel und erhöhte Luftverpestung. Seitens der Stadt habe es fast gar keine Absprachen gegeben, heißt es abschließend.

Von lvz