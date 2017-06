In Grundschule mit Hort, Oberschule und Gymnasium sowie in der Kindertagesstätte Regenbogen deckt nach den Sommerferien ein neuer Essenversorger den Tisch. Der Brandiser Stadtrat hat den Auftrag an die Leipziger Firma Nagel und Uherek vergeben. Der Beschluss war – bei vier Enthaltungen – schnell gefasst. Das Essen wird etwas teurer.