Schulhof-Sanierung in Machern weiter in der Warteschleife

Machern. Am seidenen Faden hängt die dringend nötige Sanierung des Macherner Schulhofs. Die Vergabe der Bauarbeiten an eine Leipziger Firma sollte am Montagabend eigentlich im Gemeinderat beschlossen worden. Der Punkt flog allerdings auch zum Entsetzen von Grundschulleiterin Beatrix Kühn von der Tagesordnung. Sechs Gemeinderäte von CDU, Freier Wählergemeinschaft (FWG) und Linkspartei stellten den Antrag, den Punkt zurück in den Ausschuss zu verweisen. „Mir ist derzeit nicht klar, woraus sich die Mehrkosten von rund 75 000 Euro ergeben“, erklärte CDU-Gemeinderat Karsen Frosch. Insgesamt sollen sich die Ausgaben damit auf insgesamt 280 000 Euro belaufen.

Zudem wurden Zweifel an der Korrektheit des Vergabeverfahrens laut. „Die Gemeinde steht dazu bereits unter Beobachtung“, erklärte Ratsmitglied Uwe Richter (FWG). Über die weitere Verfahrensweise soll nun am 6. November entschieden werden. Gemeinderat Michael Bachmann (SPD) warnte derweil davor, dass durch die Verzögerung möglicherweise Fördermittel „in Größenordnungen“ verloren gehen könnten.

Von Simone Prenzel