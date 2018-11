Vor 80 Jahren wurden in Deutschland jüdische Geschäfte verwüstet. Auch in Wurzen kam es zu Übergriffen. Hiltrud Helft schickte ihr einziges Kind nach Belgien. Die Witwe überlebte, ihre Tochter nicht. An das Schicksal der jüdischen Familien erinnern die Wurzener am Freitag mit Stolpersteinputzen.