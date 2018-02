Schwan in eisiger Seenot: Feuerwehr Brandis muss kapitulieren

Brandis/Beucha. Am Montagvormittag bemerkten Passanten auf dem zugefrorenen Autobahnsee Beucha/Albrechtshain einen Schwan der sich augenscheinlich nicht mehr von der Stelle bewegte und informierten die Rettungsleitstelle.

Vier Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brandis machten sich daraufhin auf dem Weg zum Einsatzort. Das Problem, der Schwan war in der Mitte des Sees auf einer kleinen Insel im Eis eingefroren. Das Eis ist allerdings nicht tragfähig, sodass die Feuerwehrmänner sich mühsam mit einem Boot bis zum Schwan herantasten mussten.

Gut eine Stunde hatte es gedauert um in greifbare Nähe zukommen. Der Schwan jedoch, ließ sich naturgemäß nicht so einfach ergreifen und geriet in Panik, befreite sich dadurch aber selbst aus dem Eis. Jedoch konnte er sich nur robbend fortbewegen, weil er sich augenscheinlich in Draht oder Angelsehne verheddert hatte. So blieb den Feuerwehrleuten nichts anderes übrig als dem Schwan weiter nachzusetzen, der hatte aber wieder anderes im Sinn und floh robbend auf dem Eis vor seinen Rettern.

Nach insgesamt gut zwei Stunden mussten sich die Einsatzkräfte schließlich geschlagen geben. Rein feuerwehrtechnisch waren die Möglichkeiten ausgeschöpft. Das zuständige Veterinäramt wurde entsprechend informiert und muss nun entscheiden.

Von Sören Müller