Wurzen

In Wurzen bei Leipzig ist am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr Schwefelsäure bei der Firma Akzo Nobel ausgelaufen. Nach Angaben der Polizei ist beim Entladen eines Lastkraftwagens eine Schlauchverbindung geplatzt, aus der die Säure entweichen konnte. Feuerwehrleute in speziellen Schutzanzügen sichern aktuell das Gebiet und begutachten die Lage.

Der Säurefilm bedeckt derzeit eine Fläche 300 bis 400 Quadratmetern. Die Feuerwehr hat zusammen mit der Polizei das Gebiet in einem Umkreis von 60 Metern gesperrt.

Das Leck wurde inzwischen abgedichtet. Im Laufe der Nacht soll die Säure vor Ort gebunden und entsorgt werden. Von Verletzten ist bisher nichts bekannt.

thiko