Wurzen

Mit schweren Kopfverletzungen musste am Dienstagabend ein Mann nach einer Prügelei in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Personen waren in die Auseinandersetzung, die einen etwas größeren Polizeieinsatz auslöste, verwickelt.

Die Polizei sichert das Haus an der Hauptstraße in Kühren bei Wurzen. Quelle: Frank Schmidt

Hubschrauber kreist über Kühren

Augenzeugen wollen beobachtet haben, dass mehrere Personen dem Opfer in einem Hinterhaus an der Hauptstraße aufgelauert und auf den Mann eingeschlagen haben. „Es gab Streitigkeiten mit mehreren Personen, die zur körperlichen Auseinandersetzung führten“, wurde noch in der Nacht von der Polizei vor Ort bestätigte. Deshalb sei die Kriminaltechnik angefordert worden, um die Spurenlage zu sichern.

Unterstützung gab es dafür auch mittels Hubschrauber aus der Luft. „Alles weitere ist Gegenstand der Ermittlung. Und da können wir zurzeit noch nichts sagen, da noch unklar ist, wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligte waren. Außerdem müssen noch Zeugen und die verletzte Person vernommen werden“, so der Beamte kurz nach dem Vorfall.

Tatort Leipzig, wo im Januar 2016 ein ganzer Straßenzug im Szeneviertel Connewitz verwüstet wurde. Quelle: mdr

Ob es sich bei nächtlichen Attacke um einen Vorfall mit politischen Hintergrund handelt, wollte die Polizei vorerst nicht bestätigen. Es wird jedoch vermutet, dass das Opfer bei den Randalen im Januar 2016 im Leipziger Szeneviertel Connewitz dabei gewesen sein soll.

Von Frank Schmidt