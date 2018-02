Schwerer Verkehrsunfall auf der S43 bei Brandis

Brandis. Schwerer Verkehrsunfall auf S43 bei Brandis am Sonnabend gegen 17.30 Uhr. Auf der Umgehungsstraße Brandis zwischen Waldsteinberg und Gerichtshain sind ein Pkw Skoda-Octavia und ein VW-Passat am Kreuzungspunkt K8361 kollidiert. Dabei sind nach Angaben der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei drei Personen zum Teil schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Eines der beiden Unfallwagen bei Brandis. Quelle: Frank Schmidt

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallursache wird von der Polizei untersucht. Dafür ist die Unfallstelle von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ausgeleuchtet worden. Die S43 ist kurzzeitig voll gesperrt gewesen, später konnte der Verkehr einseitig am Unfallort vorbei geführte werden.

fsw