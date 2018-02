Seit 30 Jahren: Wurzener Jens Haubner ehrt die Geschwister Scholl

Seit 30 Jahren, immer am 22. Februar, kauft Jens Haubner drei weiße Rosen und bringt sie in die Wurzener Geschwister-Scholl-Straße. Seine Großmutter gehörte zu jenen, die die Flugblätter der Münchner Widerstandsgruppe als Kettenbrief auch in Wurzen verteilt hatten. Und es war ein gebürtiger Wurzener, der vor 75 Jahren die unverzügliche Enthauptung der Geschwister Scholl anordnete ...