Senioren greifen zur Kamera und schaffen bleibende Eindrücke von Wurzen

Dank des Projektes „Bleibende Eindrücke“ der Ländlichen Erwachsenenbildung im Freistaat Sachsen ist einen Fotoausstellung in den Räumen der Volkssolidarität Wurzen zu sehen. Über Monate fingen Senioren mit der Kamera Motive in der Muldestadt ein und präsentierten diese jetzt in der Begegnungsstätte, Straße des Friedens.