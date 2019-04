Landkreis Leipzig/Berlin

Die Mitglieder der Seniorenunion des Landkreises Leipzig unternahmen kürzlich einen zweitägigen Ausflug nach Berlin. 50 Teilnehmer steuerten dabei unter anderem das Ministerium für Familie, Senioren und Verbraucherschutz in der Glinkastraße an, wo ein Vortrag auf sie wartete. Das Mittagessen wurde in luftiger Höhe im Drehrestaurant des Fernsehturms eingenommen, berichtete Volker Perschmann, Mitglied der CDU-Seniorenvereinigung.

Seniorenunion besuchte das Stasi-Museum in Berlin

Danach ging es zum Stasimuseum, das sich im ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit befindet. Mit unterschiedlichen Ausstellungen werden hier Besucher seit 1990 über die Arbeitsweise des DDR-Geheimdienstes informiert. Seit 2015 läuft die Ausstellung „ Staatssicherheit in der SED-Diktatur“.

Die Seniorenunion wurde in Berlin von der Bundestagsabgeordneten Katharina Landgraf empfangen. Quelle: E-Mail-LVD

Bei einem Besuch des Bundestages am Folgetag stand ein Vortrag im Plenarsaal sowie die Besichtigung der gläsernen Kuppel auf dem Programm. Danach berichtete die regionale Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf ( CDU) von ihrer Arbeit. Den inhaltlichen Abschluss bildete eine Stippvisite bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Mitglieder der Seniorenunion möchten sich bei Katharina Landgraf und Brigitte Beyer, den beiden Organisatorinnen der Ausfahrt, herzlich bedanken.

Von lvz