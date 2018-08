Wurzen/Dehnitz

Die Ermittlungen der Leipziger Staatsanwaltschaft im Fall des Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer 15-Jährigen im Wurzener Ortsteil Dehnitz dauern an. Laut Staatsanwältin Jana Friedrich gehe es zum jetzigen Zeitpunkt darum, den tatsächlichen Tathergang zu rekonstruieren. Außerdem seien noch nicht alle Spuren ausgewertet. „Ich kann nur soviel sagen, dass sich das Verfahren weiterhin gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen richtet.“ Er befindet sich seit seiner Verhaftung in U-Haft, bestätigte Friedrich auf Nachfrage.

Wie berichtet, feierte der junge Mann aus Guinea in der Nacht vom 10. zum 11. August gemeinsam mit einem Mitbewohner und drei minderjährigen Mädchen eine Party, bei der reichlich Alkohol floss. Gegen 0.30 Uhr stand plötzlich die Polizei vor dem Plattenbau Am Wachtelberg und mittendrin ein weinendes Mädchen. Dem Vernehmen nach entdeckte ein Anwohner die verstörte 15-Jährige am Straßenrand und verständigte die Beamten. Wegen des Verdachtes eines Sexualdeliktes wurde der Asylbewerber kurz darauf festgenommen. Angeblich soll er sich in der Toilette seiner Wohnung an dem Mädchen vergangen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter aufgrund des Tatvorwurfes Haftbefehl.

Wann mit dem Abschluss der Ermittlungen zu rechnen ist, wisse Friedrich nicht, da in die Untersuchungen Sachverständige eingebunden seien.

Von kub