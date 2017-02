Wurzen/Erfurt. 9133 rassige Tiere nahmen insgesamt an der 26. Bundesrammlerschau auf dem Erfurter Messegelände teil. Vom 8. bis 12. Februar entschieden 112 Preisrichter und 14 Obleute in 133 Kategorien über die diesjährigen Bundessieger. Einer davon ist der Rammler von Jürgen Erdmann. Für den Wurzener Kaninchenzüchter ist dies übrigens nicht die erste Auszeichnung, er wurde bereits Vereins- und Landesmeister.

„Wichtig bei den Riesenscheckern ist, dass die Punkte an den Schenkeln sauber und gleichmäßig sind, der Aalstrich auf dem Rücken konstant breit und die Blume schwarz ist“, erklärt Jürgen Erdmann und zeigt wie gut diese Kriterien an seinem acht Kilogramm schweren Sieger-Rammler ausgeprägt sind. Außerdem sollten die Tiere kleine Augenringe, einen sauberen Ohransatz und einen gut ausgeprägten Schmetterling haben.“ Neben diesen Kriterien bewerteten die Preisrichter Körpergewicht, Fell, Körperform und Bau der Tiere. Beim Rammler von Jürgen Erdmann passt alles. Er konnte sich in Erfurt in der Kategorie „Deutsche Riesenschecken schwarz-weiß“ durchsetzen und kann sich nun mit dem Gesamturteil „vorzüglich“ Bundessieger nennen.

So schön der Gewinn auch ist, so stressig war auch der Weg dahin. „Am Samstag lag er schon auf dem Boden und konnte nicht mehr“, erzählt der 49-jährige Züchter. „Deswegen habe ich ihn auch schon einen Tag vor Ausstellungsende zurückgekauft.“ Obwohl Jürgen Erdmann seine Tiere auf Schauen nicht zum Verkauf anbietet, muss er seine Tiere für den Zeitraum der Ausstellung in den Besitz des Veranstalters geben. Da der Hase am Samstag aber einen erschöpften Eindruck bei seinem Züchter hinterließ, entschloss sich der Wurzener das Tier doch zum Verkauf freizugeben. Um ihn vor weiteren Anstrengungen zu schützen, kaufte er ihn einfach selbst. „Sonst hätte er die Ausstellung nicht überlebt“, ist sich Jürgen Erdmann sicher. Denn Rammlerschauen bedeuten Stress – auch für einen Bundessieger. Über fünf Tage hinweg stehen die Tiere unter ständiger Beobachtung, werden aus ihren Ställen genommen, von vielen Leuten betrachtet und wieder zurückgesetzt. Für den Riesenschecken hat sich der Aufwand jedoch gelohnt.

Zurück in Wurzen hat der Gewinner-Rammler nun wieder vergnüglichere Aufgaben vor sich: Er soll für weitere Bundessieger sorgen. Eine neue Partnerin mit den passenden Voraussetzungen hat der Erfolgs-Züchter Jürgen Erdmann für ihn bereits ausgesucht. Der Rest ist dann vermutlich eine Frage der Ehre – für den Preisgekrönten.

Von Mathias Schönknecht