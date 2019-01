Wurzen

Mildes Winterwetter ohne Wind und Regen und dazu viele gute Vorsätze für das neue Jahr: Die Rahmenbedingungen für die 24. Auflage des Silvesterlaufes im Wurzener Stadtwald hätten besser nicht sein können. Entsprechend konnten die Organisatoren vom Triathlon- und Ausdauersport-Verein (Tri-Sport) Wurzen am Montagvormittag knapp 260 Starter zählen.

Jedes Wetter war schon dabei

Diese begaben sich Punkt 10.30 Uhr für eine Stunde auf den Rundkurs durch den Stadtwald, der im vergangenen Jahr erstmals in Form einer Acht angelegt worden war. „Wir haben im Laufe der Jahre mehrere Streckenvarianten ausprobiert, die jetzt gefundene scheint uns das Optimum zu sein“, berichtet Vereinsmitglied und Moderator Matthias Vogel, der mit seinen Vereinskameraden wettertechnisch einiges in den reichlich 20 Jahren erlebt hat, seitdem der Verein die Silvesterlauftradition in der Ringelnatzstadt wiederbelebt hat.

Spaß an der Freude wichtiger als Bestzeiten

„Der kälteste Lauf fand bei minus 13 Grad statt. Manchmal hatten wir auch Eis auf der Strecke, die wir entsprechend präparieren mussten“, so der sportliche Leiter des Grimmaer Muldental-Triathlons. Gegenüber diesem Kanten geht es beim Wurzener Silvesterlauf eher entspannt zu. „Es geht um nichts anderes als den Spaß an der Freude und darum, das Jahr sportlich ausklingen zu lassen“, gab Vogel der Läuferschar vor dem Startschuss mit auf den Weg.

Keine Ausreden mehr

Auf den Weg machte sich am Montagvormittag auch der Nerchauer Robert Warig. Bei seiner Premiere vor Jahresfrist noch solo, in diesem Jahr mit seinen beiden Töchtern. „Die eine betreibt in ihrer Freizeit Leichtathletik und ist freiwillig mitgekommen, die größere musste ich überreden“, so der 44-Jährige, der hofft, dass sich der diesjährigen Jubiläumsauflage auch seine Frau anschließen wird. „Die Notwendigkeit, dass unser drittes Kind betreut werden muss, hat ihr bislang ganz gut als Ausrede gedient.“

Sooo, die Wege des Stadtparks in Wurzen sind nun alle schön aufgeweicht, das Bonusheft bestempelt und jeder Teilnehmer... Gepostet von TRI-Sport Wurzen am Montag, 31. Dezember 2018

Keine Ausreden hinsichtlich ihrer sportlichen Aktivitäten haben im vergangenen Jahr einmal mehr die Mitglieder des Tri-Sport-Vereins gelten lassen und sich bei einigen harten Wettkämpfen geschunden. Unter anderem beim Oberlausitzer KnappenMan- und beim Allgäu-Triathlon. „Nach Lage der Dinge werden in diesem Jahr wieder zwei unserer Mitglieder den legendären Triathlon in Roth bestreiten“, berichtet Gerd May.

Auch 2019 wird es einen Silvesterlauf geben

Laut dem Tri-Sport-Kassenwart will sein Verein anlässlich des Jubiläums 2019 auch dem Silvesterlauf besondere Aufmerksamkeit schenken. „Bislang haben wir es vermieden, der Veranstaltung Wettkampfcharakter zu geben. Aber das wäre für dieses Jahr eine Option, so Gerd May. „Allerdings müsste man dann Transpondertechnik zum Einsatz bringen, die wiederum Geld kostet.“ Sprich, Neuerungen seien von Fall zu Fall mit Kosten verbunden und entsprechend abzuwägen.

Doch auch im bisherigen Format ist die Veranstaltung laut Moderator Matthias Vogel ein Erfolgsmodell. „Es laufen mittlerweile viele mit, die bei den ersten Auflagen das sportliche Treiben noch aus dem Kinderwagen heraus verfolgt haben oder sogar noch gar nicht geboren waren.“

Von Roger Dietze