Parthenstein/Klinga

„Ein gutes Blatt!“ lautete der Wunsch, der Sonntag Vormittag die Runde im Klingaer Feuerwehr-Gerätehaus machte. Dorthin hatten die Brandschützer des Parthensteiner Ortsteiles gemeinsam mit dem Feuerwehr-Förderverein zu ihrem traditionellen Feuerwehr-Skatpokal am Silvester-Vortag eingeladen.

Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt , Sachsen und Hongkong

Über 40 zwischen dem sachsen-anhaltinischen Anneburg und dem Bornaer Ortsteil Zedtlitz beheimatete Skatspieler waren der Einladung gefolgt, um zwei Serien zu je 48 Spielen zu spielen. Mit von der Partie war zum wiederholten Mal der Wahl-Hongkonger Simon Littmann, der seinen Weihnachtsurlaub in Naunhof dazu nutzte, hinsichtlich des Skatspieles nicht ganz aus der Übung zu kommen. „In Hongkong trifft sich zwar allwöchentlich eine Gruppe Deutscher zum Skatspiel, aber abgesehen davon, dass ich an diesem Tag Fußball spiele, wird in jener Runde ein französisches Blatt genutzt und werden zudem Varianten gespielt, mit denen ich nicht gut zurecht komme“, so der 40-Jährige, der am Sonntag mit dem Vorhaben in die mittlerweile 27. Klingaer Feuerwehr-Skatpokalrunde ging, diesen nicht mit der „Roten Laterne“ abzuschließen.

Überregional kamen die Spielfreudigen zum Skatturnier um den 27. Klingaer Feuerwehrpokal. [ 76 more words ] https://www.feuerwehr-klinga.de/von-annaburg-bis-zedtlitz/ Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Klinga Förderverein am Sonntag, 30. Dezember 2018

Was ihm auch gelang, ging doch der Leipziger Bernhard Wittig als Letztplatzierter aus dem Spiel. Um einiges größer waren demgegenüber die Ambitionen der knapp zehn Skatfreunde des Skatclubs der Volkssolidarität Naunhof. „Wir treffen uns jede Woche zum Skatspielen und unsere Clubmitglieder nehmen im Jahr an bis zu 30 Turnieren teil“, berichtet Peter Kolbe (80) aus Fuchshain, der sich in Klinga den siebten Platz erspielte.

Von Roger Dietze