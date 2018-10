Heyda/Lossatal

Die 51-jährige Fahrerin eines Skoda war am Montagmorgen in Heyda auf der Altfrauwalder Straße in Richtung Kreisstraße unterwegs. Sie bog auf diese rechts in Richtung Börln ab und geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß die Fahrerin mit der Zugmaschine mit zwei Anhängern eines 31-Jährigen zusammen. Aufgrund der Kollision mit dem Traktor wurde die Frau in ihrem Pkw eingeklemmt.

Skoda-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen

Kameraden der Feuerwehr konnten sie retten. Während der Schlepperfahrer unverletzt blieb, kam die 51-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. An Skoda und dem Traktor vom Typ „Fendt“ entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Von LVZ/gap