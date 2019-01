Trebsen/Grimma

Statt zum Wertstoffhof hat jemand sein offenkundig ausrangiertes Sofa im Strudel der Fischtreppe am Wehr Neichen bei Trebsen entsorgt. Wohl in der Hoffnung, dass es beim aktuell relativ hohen Wasserpegel als Treib- oder Schwemmgut durchgehen könnte. Am Donnerstag trieb das Möbelstück dort in den Fluten der Mulde.

Das Ergebnis von gewissenlosen Zeitgenossen an der Fischtreppe in Neichen bei Trebsen - "Ein Klavier ersäuft, das ist einfach teuflich. Oder war das gut Stück wirklich nicht mehr verkäuflich?" Quelle: Frank Schmidt

Mulde führt zwar viel Wasser, aber Pegelstand ist unkritisch

Der Fluss führt aktuell zwar viel Wasser. Am Pegel in Golzern, der als Reverenzwert für die Vereinigte Mulde auch in Grimma und Trebsen gilt, sind am Donnerstag 2,62 Meter Wasserstand gemessen worden, Tendenz leicht steigend. Damit liegt er doppelt so hoch wie zum Jahreswechsel, allerdings auch schon wieder etwa 35 Zentimeter unter dem Höchststand vom Mittwoch 12 Uhr. „Die Lage ist also eher spannend statt angespannt“, stellte Thomas Knoblich, Sprecher der Grimmaer Feuerwehr, am Donnerstag fest.

Damit schloss es sich der Einschätzung von Bürgermeister Matthias Berger (parteilos) an, der schon am Dienstag keinen Grund zur Beunruhigung sah. „Wir beobachten die Lage genau und sehen aktuell keine Gefahr für die Stadt“, sagte der Rathauschef.

Von Frank Schmidt