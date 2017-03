Wurzen. Die Inhaberin (48) einer kleinen Eisdiele in Wurzen informierte Dienstagvormittag die Polizei, dass aus ihrem Geschäftsraum zwei Softeismaschinen im Gesamtwert von rund 30.000 Euro gestohlen worden waren. Wie der oder die Täter in den Laden gelangten, ist nun Bestandteil der Ermittlungen, da weder an Fenstern noch an Türen Einbruchsspuren zu erkennen waren. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall. Die Tat hatte sich in der Nacht zu Dienstag ereignet.

Von LVZ