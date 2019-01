Wurzen

Lange und ausdrücklich genug wurde der Winter auch fürs Flachland angekündigt, so dass kaum einer vom Flockenwirbel überrascht gewesen sein dürfte. Letztlich kam es dann auch nicht ganz so dick, wie es den Vorhersagen und Wetterprognosen zu entnehmen war. In den Städten wie Wurzen musste man den Schnee schon suchen, abgesehen von den weiß gepuderten Dächern. Auf dem Land konnte sich dagegen schon eher eine hauchdünne Schneedecke ausbreiten.

Schnee fällt fast waagerecht

Allerdings wehte ein teil sehr böiger Wind, so dass der Schnee fast waagerecht gen Erde fiel, was hier und da Schilder weiß einhüllte. Aber mehr hatte der Winter als viertes Kind von Mutter Natur nicht wirklich zu bieten. Dennoch, diese Jahreszeit ist nicht nur trist und grau, wie eine bunte Häuserfront in der Wurzener Theodor-Körner-Straße zu überraschen weiß.

Mancherorts fällt es schwer sich zu orientieren, wenn Schilder vom Schnee zugedeckt sind, wie hier in Walzig bei Trebsen Quelle: Frank Schmidt

Und so war auch die Straßenmeisterei in Wurzen nicht wirklich überrascht vom soften Wintereinbruch.

Winterdienst ab 3.30 Uhr auf der Straße

Dennoch mussten die Kollegen der Frühschicht um 3.30 Uhr ran, um die Streufahrzeuge in Bewegung zu setzen. Keine halbe Stunde später waren die vier eigenen Streufahrzeuge schon unterwegs. In der Spitze, so erzählte der zuständige Straßenmeister Jan Seidel, stehen fünf weitere Streufahrzeuge auf Abruf bereit.

Von wegen, der Winter ist nur trist und grau. Wer über das Lenkrad hinaus sich mal umschaut, bekommt neben farbenfrohen Autos auch eine bunte Fassade zu sehen, wie diese in Wurzen in der Theodor-Körner-Straße die Blicke auf sich zieht. Quelle: Frank Schmidt

Insgesamt hat die Straßenmeisterei Wurzen etwa 300 Kilometer Straße zu betreuen – rund um Wurzen, aber auch auf der B 6 bis an die Stadtgrenze Leipzig und in die Richtungen Eilenburg und Kühren sowie Großpösna und Großsteinberg. Am Streugut würde es nicht fehlen, der Bunker ist mit 1000 Tonnen noch sehr gut gefüllt.

Von Frank Schmidt