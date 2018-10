Borsdorf/Panitzsch

So manch einer mag denken: „Na ja, was soll ich mit anderen durchs Dorf spazieren – kenn’ ich eh alles.“ Doch das wird am 10. November anders sein, denn der Verein Panitzsch(er)leben – gestern-heute-morgen nimmt die Spaziergänger mit ins Panitzsch der früheren Jahre. Treffpunkt ist 15 Uhr an der Feuerwehr Panitzsch. Alle, die mit auf historischen Spuren wandeln wollen, sind herzlich zu dieser Tour eingeladen.

Historisches über den Ort Panitzsch

Peter Reinicke vom Vereinsvorstand und der Borsdorfer Heimatforscher Gerhard Otto sind sich sicher, dass viele Bewohner des Ortes zwar das heutige Panitzsch kennen, doch über das historische Panitzsch nur wenig wissen. „Kaum einer unserer neuen Einwohner weiß, dass es im Ort mal viele Geschäfte und Gaststätten gab“, meint Reinicke. „Und wenn ich dann noch nach dem Brühl von Panitzsch frage, sehe ich immer wieder in erstaunte Gesichter“, schmunzelt er. Besonders interessant findet er, dass es im Dorf früher eine Girokasse, eine Poststelle mit 43 Fernsprechteilnehmern und sogar ein Standesamt gab. Reinicke freut sich darauf, diese und viele andere historische Orte den Spaziergängern zu zeigen.

Passende Geschichten und Zahlen

„Doch besonders interessant wird es, wenn an den einzelnen Orten dann auch noch passende Geschichten und Histörchen, wie zum Beispiel zum Banküberfall in Panitzsch, zu hören sind“, verspricht Vereinsvorsitzende Kerstin Dittrich. Auch die Preisliste der Friseure vergangener Zeiten dürfte wohl besonderes Interesse wecken, und ebenso die Story zum Nutzen eines AEG-Föns zum Kriegsende. Für einen Besuch des Panitzscher Strandbades ist es in der herbstlichen Jahreszeit zwar etwas zu kalt – dafür halten Reinicke und Otto unterwegs andere wärmende Überraschungen parat. Und wenn der Dorfspaziergang schließlich auf der Tribüne der ehemaligen Trabrennbahn als einem wichtigen historischen Ort endet, wird der Verein Panitzsch(er)leben die gastronomische Versorgung sichern und für einen gemütlichen Ausklang sorgen.

Erster Dorfspaziergang des Vereins

Es ist der erste Dorfspaziergang, zu dem der Verein Panitzsch(er)leben – gestern-heute-morgen einlädt. Der noch junge Verein hat sich erst im Januar 2018, aufbauend auf der gemeinsamen Gestaltung der 750-Jahrfeier in Panitzsch, gegründet. „Wir möchten das Zusammenleben im Ort und die Verbundenheit mit dem Ort fördern und die Geschichte von Panitzsch weiterhin für viele Generationen lebendig bewahren“, beschreibt Kerstin Dittrich den Vereinszweck. Für dessen Umsetzung hat der Verein, der aktuell rund 30 Mitglieder zählt, schon verschiedene Formate gefunden, die im Dorf und darüber hinaus große Resonanz fanden – so gab es eine historische Revue, und im August wurde die Parkbühne nach einem Arbeitseinsatz mit Musik, Geschichten und Kultfilm aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Eines aber ist allen Veranstaltungen gemein: „Bei allem wollen wir unserem Motto ,Mit Liebe handgemacht’ treu bleiben“, betont Dittrich, „und immer wieder zeigen, dass Panitzsch, ja ganz Borsdorf, eine liebenswerte Heimat ist.“

