Wurzen Alleingang - Spendenaktion für Maler Hans-Peter Hund überrascht Wurzener Museum Mit einer Spendenaktion im Namen des Fördervereins Kultur hoch drei hat jetzt der ehemalige Vorsitzende des Neuen Forums Wurzen, Christoph Mike Dietel, das Museum überrascht. Wie Leiterin Sabine Jung sagte, gab es keinerlei Absprachen im Vorfeld.

Hans-Peter Hund in der Galerie am Sachsenplatz in Leipzig. Um Bilder des Wurzener Künstlers für das Museum in Wurzen zu erwerben, wurde jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen – allerdings ohne Absprache mit der städtischen Einrichtung. Quelle: Andre Kempner