Spezialzentrum übernimmt Ermittlungen zu Anschlägen in Wurzen

Dresden/Wurzen. Nach den Anschlägen auf zwei Gaststätten in Wurzen hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) die Ermittlungen übernommen. Bislang gebe es noch keine Erkenntnisse über die Täter oder den Hintergrund der Attacken, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes am Montag in Dresden.

Bei den Angriffen auf die beiden Gaststätten hatten Vermummte in der Nacht zum Freitag Fensterscheiben eingeschlagen und übelriechende Substanzen in die Innenräume geworfen. Im Internet war kurz darauf ein Bekennerschreiben mutmaßlicher Linksextremisten aufgetaucht. Darin hieß es, der Angriff sei erfolgt, weil die Gastwirte Vorstandsmitglieder des „Neuen Forums für Wurzen“ seien, dem sie Rassismus vorwarfen.

Von LVZ