Borsdorf. Großer Andrang herrschte am gestrigen Vormittag bereits unmittelbar nach dem Beginn der siebenten Auflage der Familien- und Gewerbemesse, zu der der Gewerbeverein Borsdorf-Parthenaue erneut in den Autopark Borsdorf eingeladen hatte. Was nicht unwesentlich an den Auftritten der Knirpse der Borsdorfer Kita „Apfelkörbchen“ und der Akteure des Akrobatik-Clubs Taucha gelegen haben mochte, denn viele Eltern, Großeltern und weiteren Familienangehörige ließen es sich nicht nehmen, den Nachwuchs anzufeuern.

„Zum Ausrichten einer solchen Veranstaltung gehört eine gewisse Strategie dazu“, kommentierte der Gewerbevereins-Vorsitzende Karsten Fuhrig augenzwinkernd das bunte Treiben unmittelbar nach Öffnung der Messetore. Wobei man Tricks dieser Art nicht wirklich benötigen würde. „Die Leute rennen uns jedes Jahr die Bude ein, der Sonntag ist der ideale Tag für eine Familienveranstaltung“, so der Panitzscher Tischlermeister. Dessen Verein hatte sich für den gestrigen Nachmittag einen im wahrsten Sinne des Wortes heißen Programmhöhepunkt mit Unterstützung der Borsdorfer Feuerwehr aufgehoben hatte, die im Rahmen einer Übung das Löschen eines brennenden Fahrzeuges demonstrierte.

Zwischen den einzelnen Programmpunkten, zu denen auch ein Auftritt der „Parthe-Plautzer“ gehörte, hatten die Besucher der Familien- und Gewerbemesse reichlich Gelegenheit, sich an den 35 Ständen der regionalen Handwerker und Gewerbetreibenden zu informieren, die sich so zahlreich wie noch nie im Rahmen dieser Veranstaltung ein Stelldichein gaben. Ein Selbstläufer allerdings, so Karsten Fuhrig, sei diese Präsenz nicht, vielmehr müsse man hier und da nach wie vor Überzeugungsarbeit leisten, wenngleich mittlerweile diesbezüglich der Gewerbeverein auch in dem einen oder anderen Fall gezielt kontaktiert würde.

Keine Überzeugungsarbeit allerdings zu leisten hatten Karsten Fuhrig und seine Vereins-Mitstreiter bei der auf Digital- und Buchdruck spezialisierten Borsdorfer Firma Winterwork. „Wir sind zwar schwerpunktmäßig überregional tätig, aber ich halte es dennoch für sinnvoll, wenigsten einmal im Jahr in diesem Rahmen Präsenz zu zeigen“, so Geschäftsführer Mike Winter. Hingegen war dies dem Panitzscher Gärtner Steffen Grahl in den vergangenen sechs Jahren nach eigener Aussage aus zeitlichen Gründen nicht möglich. „Für uns ist das Frühjahr sehr arbeitsintensiv, aber in diesem Jahr habe ich mir die Zeit erstmals freikämpfen können“, so der 46-jährige, der den 104 Jahre alten Traditionsbetrieb in fünfter Generation am gleichen Standort führt. „Trotz dieser Tatsache sehe ich die Präsenz auf der Familien- und Gewerbemesse als einen weiteren Baustein zur Steigerung unseres Bekanntheitsgrades.“

Von Roger Dietze