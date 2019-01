Wurzen

Der Kulturbetrieb Wurzen startet erstmals nach seiner Gründung 2012 mit einem Doppelhaushalt ins neue Jahr. Über die Eckpunkte des Zahlenpapiers informierte kürzlich Leiterin Bettina Kretzschmar die Stadträte des parlamentarischen Kontrollausschusses für den Eigenbetrieb. Demnach stehe das kommunale Unternehmen mit dem Museum, der Bibliothek und Tourist-Information sowie dem Kulturhaus Schweizergarten trotz sinkender Zuschüsse durch die Stadt auf soliden Füßen – „die Zahlungsfähigkeit ist gewährleistet“.

Museum soll Besucherzahlen erhöhen

Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) verteidigte indes den Rückgang der Finanzhilfen von anfangs 970.000 auf derzeit 855.000 Euro. Die Reduzierung der Gelder sei immerhin ein Ziel der damaligen Ausgliederung gewesen, betonte der Stadthauschef.

Dem aktuellen Etatplan zufolge, führte Kretzschmar mit Blick in die Zukunft weiter aus, werde der Kulturbetrieb auch in den nächsten beiden Jahren unterm Strich ein Defizit erwirtschaften (2020 von 72.410 Euro), das bislang die Finanzreserven dämpft. Jedoch schmelzen die Rücklagen dadurch bis 2022 auf voraussichtlich 236.000 Euro.

Zuwachs der Besucherzahlen im Kulturgeschichtlichen Museum Wurzen

Schon daher setzt Kretzschmar auf höhere Umsatzerlöse, unter anderem durch den Zuwachs der Besucherzahlen im Kulturgeschichtlichen Museum, Domgasse 2 – „ein explizierter Auftrag an die nunmehr vorhandene Doppelspitze“. Schließlich wurden mit der Renovierung des Kontors, bis September des Vorjahres Sitz der Tourist-Information, beste Voraussetzungen geschaffen. Darüber hinaus locke die Einrichtung für 2019 mit einem vollen Veranstaltungskalender. Größte Herausforderung des Hauses bleibe aber weiterhin die Inventarisierung des Bestandes.

Bettina Kretzschmar, Leiterin des Eigenbetriebes „Kulturbetrieb Wurzen“ seit 2012. Quelle: Archiv

Über die Anschaffung eines sogenannter eCircle-Gerätes in der Stadtbibliothek will der Kulturbetrieb außerdem den Service für die Nutzer verbessern. Denn immer häufiger, betonte Kretzschmar, würden elektronische Medien in den Räumen des Alten Rathauses nachgefragt. Das eCircle erleichtere die Suche, da es dann den Gesamtbestand der Onleihe präsentiere.

In den Fokus rückte die Betriebsleiterin ferner das medienpädagogische Angebot der Bücherei. Auf der Agenda stünden momentan etwa 30 Termine für mehr als 800 Teilnehmer. Zuletzt erwähnte sie noch ein Novum: „Aufgrund des Ausscheidens von Fachpersonal bildet die Bibliothek ab September erstmals für den eigenen Bedarf aus.“

Aufgrund des Ausscheidens von Fachpersonal bildet die Bibliothek ab September erstmals für den eigenen Bedarf aus. Quelle: Thomas Kube

Stabile Ertragslage im Kulturhaus Schweizergarten

Eine stabile Ertragslage verzeichnet übrigens das Kulturhaus Schweizergarten. Laut Kretzschmar fanden hier im Vorjahr an 176 Tagen verschiedene Veranstaltungen von Konzerten, über Kabarett bis zu Lesungen statt. Insbesondere das Krümelkino im Blauen Saal erfreue sich einer steigenden Nachfrage. Im Anschluss lobte die Kulturbetriebschefin das neue Domizil der Tourist-Information seit September 2018. Dank des Ortswechsels konnte die Gästezentrale ihren Service erweitern und bietet jetzt im Markt 5 zum Beispiel einen Babywickeltisch, Schließfächer und eine E-Bike-Ladestation an.

Wurzen richtet Sächsischen Familientag aus

Bevor das Gremium per einstimmigem Votum den Doppelhaushalt 2019/2020 verabschiedete, informierte Kretzschmar die Abgeordneten noch über zwei Ereignisse. So ließ der Kulturbetrieb Ende des Vorjahres seinen Internetauftritt neu gestalten. Um alle potenziellen Nutzer zu erreichen, wurde die Webseite auch für Smartphone und Tablets optimiert. Und statt des diesjährigen Stadtfestes richtet die Muldestadt am 22. Juni den 23. Sächsischen Familientag aus.

Von Kai-Uwe Brandt