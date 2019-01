Wurzen

Als ein „wenig ambitioniertes Projekt“ hat Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) selbstkritisch bezeichnet, was von der Idee bis zur Umsetzung zweieinhalb Jahre dauerte und der Stadtkasse weit über 10 000 Euro kostete – das neue Wurzener Parkkonzept. Am Dienstagabend verabschiedete der Stadtrat vor leeren Besucherrängen das künftige Regelwerk. Viel ändern wird sich mit dem Parlamentsbeschluss am Ordnungsregime nicht. Bis auf den Wegfall von zehn Pkw-Stellflächen im Innenbereich des Marktplatzes und einer Reduzierung der Dauerparkplätze zu Gunsten des Kurzzeit- und Anwohnerparkens bleibt alles beim Alten.

Als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet

„Aus dem großen Tiger Parkkonzept ist ein Bettvorleger geworden“, resümierte Röglin bereits im Vorfeld der Tagung auf seiner Facebook-Seite. Gerade in den Foren des sozialen Netzwerkes wurde zuletzt heftig über das Für und Wider einer Reform diskutiert. Dagegen fehlte es in den vergangenen Monaten seitens der Einwohner an Resonanz auf organisierte Infoveranstaltungen der Verwaltung sowie einer Online-Befragung. Beispielsweise der Einladung eigens für Händler folgten nur zwei Gewerbetreibende. Selbst die öffentliche Vorstellung des beauftragten Gutachtens durch das Dresdener Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme im April des Vorjahres animierte nur 25 Interessierte zum Kommen.

Heute wird im Stadtrat das Parkkonzept zum Beschluss vorgelegt. In den vergangenen Tagen gab es viele Diskussionen rund... Gepostet von Jörg Röglin am Dienstag, 29. Januar 2019

Stadtverwaltung findet keinen gemeinsamen Nenner

Dabei analysierten die Fachleute haarklein den Ist-Zustand und empfahlen daraufhin die Einführung einer gestaffelten Gebührenpflicht für die Altstadt, das Reaktivieren des Parkhauses in der Franz-Mehring-Straße sowie ein beschildertes Parkleitsystem insbesondere für Touristen – aber vor allem stärkere Kontrollen. Mittlerweile dient jene Expertise lediglich noch als bessere Schreibtischunterlage. Denn wie Stadtoberhaupt Röglin sagte, habe sich die Verwaltung darauf geeinigt, ein „abgespecktes Parkkonzept“ vorzuschlagen. „Kompromisse sind Teil der Demokratie“, ließ der Behördenchef wissen, und: „Einen gemeinsamen Nenner zu finden, war nahezu unmöglich.“

Heftige Debatte im Stadtrat bleibt aus

Wer nach den Worten eine heftige Debatte der Mandatsträger erwartete, sah sich getäuscht. Einzig CDU-Stadtrat Wolf-Rüdiger Jacoby, der seit Jahren für eine Belebung des Anfang 1997 eingeweihten Parkhauses streitet, kritisierte, dass die kaum genutzte Immobilie mit 200 Stellplätzen wieder einmal keine Rolle spielte. Ferner richtete er seinen Appell an die Kommunalbehörde, ihren Kontrollpflichten nachzukommen, da sich Autofahrer immer weniger in der Innenstadt an die Verkehrsregeln halten. Geparkt werde kreuz und quer, um ja keinen Meter zu viel zu gehen. Röglin verteidigte die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Aufgrund längerer Krankheit eines Mitarbeiters habe das Amt momentan personelle Probleme. Außerdem versicherte er, dass die Bediensteten noch andere Aufgaben zu erfüllen hätten – „die Leute sind gut beschäftigt“.

Immer wieder in Kritik: Das Anfang 1997 eingeweihte Parkhaus in der Franz-Mehring-Straße erfüllt nie seinen Zweck, obwohl hier 200 Stellflächen zur Verfügung stehen. Quelle: Andreas Röse

Von den 22 anwesenden Volksvertretern votierten Kay Ritter und Joachim Spröh (beide CDU) gegen das neue Parkkonzept. Jacoby und Axel Fleck ( SPD) enthielten sich der Stimme.

Übrigens verfügt die Altstadt über insgesamt 1291 Pkw-Stellplätze, darunter 936 öffentlich zugängliche (ohne große Kunden-Parkplätze). Der höchste Auslastungsgrad wurde in der Zeit von 9 bis 12 Uhr mit 80 Prozent im Westen des Zentrums (Schuhgasse, Domplatz) gemessen. Anderenorts beträgt der Wert zwischen 50 und 70 Prozent.

Von Kai-Uwe Brandt