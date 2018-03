Stadtrat stimmt mit Ja für den Verkauf der kommunalen Wärmeversorgung Wurzen

Die Würfel sind gefallen. Mit 14 Ja- und acht Nein-Stimmen bei einer Enthaltung votierte der Stadtrat für den Verkauf der kommunalen Wärmeversorgung Wurzen GmbH an die Wurzener Landwerke. Die Summe von über drei Millionen Euro soll in Vorhaben fließen, die in einer Prioritätenliste durch das Parlament festgelegt werden.