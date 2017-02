Wurzen. Ab 1. Juli gilt für den Kulturbetrieb Wurzen eine neue Entgeltordnung. Bislang hatte der kommunale Eigenbetrieb für seine Leistungspalette wie Saalvermietung, Stadtführungen oder Bibliotheksnutzung Gebühren laut kommunaler Satzung aus dem Jahre 2011 verlangt. „Mit den neuen Beiträgen legten wir jetzt die privatrechtliche Grundlage zur Erhebung von Entgelten“, sagte Betriebsleiterin Bettina Kretzschmar zum Hintergrund des jüngsten Stadtratsbeschlusses. Schließlich werde vom Kulturbetrieb erwartet, betriebswirtschaftlich zu agieren. Jene künftigen Entgelte basieren dann unter anderem auf Verträgen.

Und was ändert sich? Falls der Kunde nicht zahlt, fordert nunmehr der Kulturbetrieb selbst die Schuld ein und nicht mehr wie bei öffentlich-rechtlichen Gebühren die Gemeinde als Vollstreckungsbehörde. Zu dem Schritt ermunterten übrigens zwei Mentoren, wie Kretzschmar ergänzte. Heiko Leihe vom städtischen Eigenbetrieb „Kulturunternehmung Eilenburg“ und Thomas Friedrich, Direktor des Eigenbetriebes „Weiterbildungsakademie Landkreis Leipzig“.

Jedoch nutzte der Kulturbetrieb das taufrische Statut zugleich, um verschiedene Positionen anzupassen. Insbesondere betrifft dies die Raumnutzung im Kulturhaus Schweizergarten. Demnach müssen Nutzer bei Veranstaltungen im Großen Saal und bis zu drei Stunden statt vormals 100 Euro ab 1. Juli dann 150 Euro berappen. Bis zu fünf Stunde kosten 250 statt 150 Euro und bis zu acht Stunden das Doppelte, nämlich 400 statt 200 Euro. Hierbei gehe es laut Kretzschmar vor allem um kommerzielle Veranstalter. „Nicht gefährdet sind Schülerkonzerte, denn Vereine können einen Nachlass beantragen.“ Ebenfalls um fast 100 Prozent erhöht wurde auf Anregung des Ältestenrates der Jahresbeitrag für die Stadtbibliothek – von acht auf 15 Euro. Die Familienkarte berechnet der Kulturbetrieb demnächst mit fünf Euro. Bis dato waren es drei. „Ich hoffe, dass der Leser nicht durch diese plakative Nachricht erschreckt. Kinder und Jugendliche genießen übrigens weiterhin kostenlos den Service der Bibliothek im Alten Rathaus.“

Finanzielle Veränderungen erfahren ebenfalls Stadtführungen. „In diesem Punkt passten wir die Entgelte auf das Nachfrageverhalten an, und die Stadtführer müssen ja auch bezahlt werden.“ Folglich bietet die Tourist-Information in Zukunft beispielsweise eine Gruppenpauschale bis neun Erwachsene für anderthalb Stunde mit 50 Euro an. Noch gilt eine Stunde (neun Personen) für 30 Euro. Frisch ins Programm aufgenommen hat Kretzschmar den Eintritt für die Städtische Galerie im Alten Rathaus mit zwei Euro pro Person, vorher kostenfrei, und bei Galerieführungen pro Person vier anstatt drei Euro.

