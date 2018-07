Wurzen

Da staunten die Kids nicht schlecht: Mitglieder des Wurzener Verschönerungsvereins „Die Stadtwandler“wurden auf ihrem Spielplatz im Park des Alten Friedhofes aktiv. Dort haben sie sich vor allem den Buddelkasten vorgeknöpft. Mit der Schippe und etwas Schwung flog der feine Sand durch ein Sieb.

Buddelkasten stark verunreinigt

„Wir wohnen ja hier gleich in einem der Häuser und sind eigentlich täglich mit den Kindern hier. Und die haben im Spiel von sich aus damit begonnen, Äste, Laub, Steine und sonstiges Zeug auszusortieren, was ihnen beim Spielen im Sand nicht gefällt. Die Kinder haben dann alles in ihre Eimerchen getan und weggeschafft. Aber dann ist die Idee gekommen, den Knirpsen mit einer handfesten Aktion zu helfen, denn auch Exkremente von Tieren waren im Sand zu finden“, erklärt Maria Leipner den Anstoß zum spontanen Arbeitseinsatz, bei dem auch Susanne Mühlner und Thomas Zittier zur Schaufel griffen.

Bauhof spendiert neuen Spielsand

Ebenfalls spontan war die Unterstützung eines Opas, der ein großes Sandsieb vorbei brachte, und des Bauhofes: Von dort wurden Schaufeln und ein kleiner Hänger zur Verfügung gestellt. Damit konnte all das abtransportiert werden, was aus der oberen Sandschicht herausgesiebt wurde.

Und ganz nebenbei ist rund um den Sandkasten gleich noch etwas aufgeräumt worden, um das gesamte Erscheinungsbild des Spielplatzes aufzuhübschen. Schlussendlich lieferte der Bauhof noch neuen Spielsand an, der von den Stadtwandlern aufgefüllt wurde. Natürlich mit tatkräftiger Unterstützung der spielenden Kinder, die sich nun über bessere Bedingungen in ihrem Buddelkasten freuen.

Von Frank Schmidt