Staugefahr: B6 bei Machern vier Wochen lang dicht

Machern. Machern ist für seine Staus schon in normalen Zeiten berühmt-berüchtigt. Deshalb stehen betroffenen Pendlern vier harte Wochen ins Haus. Ab kommenden Mittwoch, 30. August, droht die B6 zwischen Leipzig und Wurzen zur Staufalle zu werden. Nachdem die Macherner Ortsdurchfahrt in den vergangenen zwei Wochen bereits wegen Kanalbau nur halbseitig befahrbar war und die Nerven bei Anwohnern bereits blank lagen, wartet jetzt eine weitere Geduldsprobe auf die Kraftfahrer. „Voraussichtlich ab kommenden Mittwoch wird die B6 zwischen Machern und dem Abzweig Altenbach vollgesperrt“, informiert Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Auf Kosten des Bundes wird die wichtige Verkehrsader für eine halbe Million Euro erneuert. Die Baumaßnahme beginnt am östlichen Ortsausgang von Machern und erstreckt sich bis zur Kreuzung von B6/B107 und K 8366, im Volksmund besser als Abzweig Altenbach bekannt.

Tausende Pendler zwischen Wurzen und Leipzig betroffen

Die Vollsperrung dürfte erhebliche Auswirkungen auf die Verkehrsströme im nördlichen Landkreis haben. Immerhin wird die B 6 als wichtige Verkehrsader von täglich Tausenden Pendlern genutzt, die sich von Wurzen aus auf den Weg in die Messestadt machen oder in entgegengesetzter Richtung unterwegs sind. „Die Fahrbahn“, so Siebert weiter, „wird auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern erneuert.“ Mulden und Gräben werden ebenfalls profiliert sowie Schutzplanken ausgetauscht.

Zwei Umleitungen werden ausgeschildert

Der Verkehr, der sonst durch Machern rollt, wird auf zwei Umleitungsstrecken aufgeteilt. Eine weiträumige Alternativroute ist von Wurzen Richtung Leipzig ab dem Abzweig Altenbach über Eilenburg (B 107) und die B 87 ausgeschildert. In Gegenrichtung wird der Fahrzeugverkehr ab der Ampelkreuzung in der Macherner Ortsmitte über die K8367 geführt, also die Püchauer Straße und die Dorfstraße im Ortskern. Weiter geht es auf der B 107. Auch die Autobahn 14 wird als Alternative empfohlen. Kraftfahrer und Anwohner bittet das Lasuv um Verständnis und rät zu umsichtiger Fahrweise. Zur Dauer der Bauarbeiten erklärt die Sprecherin: „Es wird angestrebt, die Arbeiten bis Ende September abzuschließen.“

Von Simone Prenzel