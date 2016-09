Am kommenden Sonnabend verwandelt sich der Steinbruch Gaudlitzberg (nahe Wurzen) in der Hohburger Schweiz wieder in einen romantischen Kintopp – das internationale Bergfilm-Open-Air lädt zu seiner 18. Ausgabe ein. Deutschlands ältestes Bergfilmfestival, längst Kult geworden, hebt sich nicht nur durch seine felsige Kulisse von anderen Festivals dieses Genres ab.