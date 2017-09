Stinkender Gülleanhänger löst Schlägerei im Lossatal aus

Lossatal/Thammenhain. Ein Güllefahrer hat sich am Mittwoch-Mittag im Lossataler Ortsteil Thammenhain (Landkreis Leipzig) uneinsichtig gezeigt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, hatte der 47-Jährige seinen Schlepper vor dem Grundstück Nr. 1 abgestellt und dabei einen Renault Clio zugeparkt.

Weil die Fahrerin des Autos nicht pünktlich zur Arbeit starten konnte und zudem der Güllewagen unerträglichen Gestank verbreitete, rief ihr Freund bei der Gemeinde in Lossatal an. Eine Mitarbeiterin dort bat ihn zu versuchen, die Situation selbst zu klären. Als die Beteiligten aufeinandertrafen, kam es sofort zur körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Folge der 47-Jährige den Mieter in den „Schwitzkasten“ nahm, ihn würgte und bespuckte. Dabei gingen sowohl seine Brille als auch sein Mobiltelefon kaputt.

Die junge Frau und noch eine weitere Zeugin versuchten, beide Männer zu trennen, was jedoch erst nach mehreren Schlägen, welche der Traktorfahrer austeilte, gelang. Auch das Handy der Zeugin wurde beschädigt. Daraufhin rief die 24-Jährige die Polizei. Die Beamten ermitteln gegen den 47-Jährigen wegen Körperverletzung.

Von LVZ