Störche in Pausitz beim Liebesspiel

Bennewitz/Pausitz. Lange hat dieses Storchenpaar in Pausitz bei Bennewitz gewartet. Bereits Ende Februar war es auf seinem Horst am Spielplatz eingeflogen, so haben es die Dorfbewohner beobachtet. Jetzt begannen die Rotstrümpfe mit ihrem Liebesspiel, wo es doch endlich mit dem Frühling auch deutlich wärmer wird.

Übrigens: Adebar nebst Gattin haben eine sehr lange Tradition in Pausitz. Überliefert ist, dass 1974 schon die ersten Störche in das Dorf kamen und auch, dass sie im ersten Jahr ihres dortigen Aufenthalts Junge groß ziehen konnten. Seither, so belegt eine Dokumentation, die der in der Nachbarschaft wohnende Helmut König angefertigt hat, gehören die Störche auf ihrem Horst am Spielplatz zum Dorfbild. Dass König im selben Jahr seine Anneliese heiratete und dass das Familienglück mit drei Kindern gekrönt wurde, sei aber purer Zufall und hätte nichts mit den Störchen – gern „Kinderbringer“ genannt – zu tun.

Von Frank Schmidt