Brandis

Die Brandiser Hauptstraße soll seniorenfreundlicher werden. Mit den Plänen für die Umgestaltung will die Stadt noch in diesem Jahr beginnen. Der Stadtrat beschloss, dafür die Zuweisung des Freistaates Sachsen zur Stärkung des ländlichen Raumes zu verwenden. Für das Jahr 2018 sind das für Brandis 70.000 Euro. Doch auch die weiteren Ortsteile der Stadt Brandis, also Beucha und Polenz, sollen berücksichtigt werden, betonte Bürgermeister Arno Jesse (SPD).

Mit dem Schritt werden mehrere Probleme auf einmal gelöst: Es steht Geld für die Hauptstraße zur Verfügung, und der Streitpunkt, wer über die Pauschale verfügen sollte, ist vom Tisch. Nach Beschluss der Regierungskoalition CDU/SPD erhalten die kreisangehörigen Gemeinden für die Jahre 2018 bis 2020 jeweils 70 Euro für die ersten 1000 Einwohner, also maximal 70.000 Euro. Die Mittel stehen den Kommunen zur freien Verfügung.

Das holprige Pflaster ist für Senioren ein Problem

Seit Langem wird das holprige Pflaster in der Hauptstraße bemängelt. Es macht Fahrradfahrern zu schaffen, vor allem aber Senioren, die mit Rollator oder anderen Hilfsmitteln unterwegs sind. Die Kritik wurde zuletzt erst wieder im Bürgerworkshop zur Haushaltsplanung 2019/20 laut. Zuvor hatte der Brandiser Seniorenbeauftragte Jochim Kühnel im technischen Ausschuss die Situation in der Hauptstraße ausführlich analysiert und auch einige Vorschläge zu deren Verbesserung unterbreitet.

„Einen glatten Kunstharzstreifen auf das Pflaster aufzubringen, wird aber so nicht funktionieren“, wiederholte Jesse seine Skepsis. „Jetzt haben wir die Möglichkeit, sinnvolle Varianten planen zu lassen.“ Bei dieser müsse auch beachtet werden, dass die Straße seinerzeit mit Fördermitteln gebaut wurde.

Aber er sehe kein Risiko, dass diese zurückgefordert werden, so Jesse. „Schließlich streben wir eine Verbesserung der Straße an.“ Antje Busch-Sandmann (Bürgerverein Brandis) begrüßte diese Lösung: „Wir befassen uns jetzt seit vier Jahren mit dem Thema. Es ist ein wichtiger Schritt, um endlich mal weiter zu kommen.“

Geld lieber für Bürgerhaushalt einsetzen

Stadtrat Ulrich Gäbel (Linke) fand es indes schade, „dass das Geld dort eingesetzt wird, wo wir als Stadt damals beim Bau schwere Fehler gemacht haben. Das Geld ist nach meinem Verständnis nicht für solche Baumaßnahmen gedacht“. Gäbel hatte sich bereits in der vorletzten Stadtratssitzung dafür ausgesprochen, mit der Pauschale einen Bürgerhaushalt zu speisen, damit die Brandiser selbst entscheiden können, für welche Projekte das Geld verwendet werden soll. Andere Stadträte hätten die Verfügungshoheit lieber beim Stadtrat gesehen.

Von Ines Alekowa