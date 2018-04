Wurzen

Der Regionalverband (RV) der Kleingärtner und die Stadtverwaltung kreuzen wieder einmal die Klingen. Diesmal geht es um den Verkauf von Gartenland der Sparte Muldenaue in der Liststraße. Wie berichtet, plant das Stadthaus auf dem Areal einen Eigenheimstandort und schrieb deshalb unlängst im Amtsblatt die Flurstücke zum Verkauf aus.

Der Offerte nach sucht die Kommune für das 1250 Quadratmeter große Terrain einen Privatinvestor, der den Grund und Boden binnen von fünf Jahren erschließt – Mindestangebot: knapp 35 000 Euro. Ferner wies das Stadthaus in der Anzeige darauf hin, dass das Gelände verpachtet sei und darauf Gartenlauben stehen.

Gerade da liege der Hase im Pfeffer, sagt RV-Präsident Frank Lichtenberger. Denn nach Auffassung des Präsidiums hätte die Stadt gar nicht das Recht, die Kleingärten zu veräußern. „Ich erinnere nur daran, dass die Muldenaue sowie zwei weitere Vereine auf eigenen Wunsch hin vor gut einem Jahr den Verband verlassen haben.“

In Folge dessen kündigte die Stadt den Generalpachtvertrag mit dem RV für eben jene Flächen der drei Sparten – nicht ohne Widerspruch des einstigen Vertragspartners RV. Der zog nämlich vor Gericht. Das Verfahren schwebt. Im Juni soll es laut Lichtenberger den ersten Termin geben. Schon deswegen wäre der Verkauf in der Liststraße unwirksam. Zugleich beruft sich der 50-Jährige auf das Bundeskleingartengesetz, wonach bei einer Umnutzung von Gartenland die Pächter entschädigt werden müssen. Aus diesem Grund wandte er sich an die Kreisbehörde, die ihm letztlich zu einer Anzeige riet.

Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) sieht der aktuellen Kritik des RV gelassen entgegen. „Die Behauptung, wir würden eine kleingärtnerische Nutzung untersagen, stimmt nicht.“ Ganz im Gegenteil, betont das Stadtoberhaupt. „Ich habe immer gesagt, niemand wird von seiner Parzelle vertrieben und halte mein Wort.“ Darüber hinaus handele es sich in der Liststraße ausschließlich um frei gelenkte Gärten, deren Grund und Boden der Stadt gehöre und wozu das Parlament bereits einen Bebauungsplan verabschiedete. Was den Rechtsstreit zur Teilkündigung des Generalpachtvertrages angehe, fügte Röglin noch an, warte er auf den abschließenden Entscheid des Gerichtes. „Letztlich hat sich der Vorwurf des Regionalverbandes in der Zwischenzeit sowieso von selbst erledigt, denn bis zum Stichtag am 31. März hat sich kein Kaufinteressent bei uns gemeldet.“

Von Kai-Uwe Brandt