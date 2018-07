Wurzen/Kühren

Brände auf Getreidefeldern hielten auch am Mittwoch wieder Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren in Atem. Nahe Sachsendorf bei Kühren-Burkartshain waren es Ferienkinder, die vormittags Feueralarm schlugen, nachdem sie beobachtet hatten, wie Flammen aus einem Strohballen loderten.

Der zehnjährige Colin Kurschus war gemeinsam mit seinem neunjährigen Freund Pascal Reiß bei dessen Oma zum Frühstück, als den beiden Jungs ein brenzlicher Geruch in die Nase stieg. Colin, der bei der Jugendfeuerwehr in Mutzschen aktiv ist, roch sofort Lunte und fuhr gemeinsam mit Pascal auf dem Rad zum mutmaßlichen Brandherd.

Und tatsächlich fanden die Jungs einen bereits qualmenden Strohballen, der kurz darauf in Flammen aufging. Geistesgegenwärtig rief Colin mit seinem Handy die Rettungsleitstelle an, stellte sich mit Name und Adresse vor und erstattete Meldung über seine feurigen Beobachtungen.

Nur wenige Augenblicke später heulten im Umkreis die Sirenen und zahlreiche Feuerwehren aus Kühren, Burkartshain und Umgebung rückten an, um die Flammen zu löschen. „Gut gemacht Jungs“, so das Urteil der gestandenen Feuerwehrleute.

